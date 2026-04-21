Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

Un video difundido en Facebook sostiene que, durante el conteo de votos tras la primera vuelta electoral, se habría producido un supuesto robo de sufragios a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.

La publicación presenta este material como prueba de un presunto fraude y añade que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría respaldado esta supuesta irregularidad, atribuida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el video se menciona la mesa de sufragio 004734, ubicada en la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac, y se afirma que, tras la digitalización de los votos, los resultados habrían sido alterados. Según el relato, Perú Libre habría obtenido 180 votos frente a 28 de Fuerza Popular en el acta electoral; no obstante, estas cifras habrían sido invertidas en el sistema.

El video pertenece a otro proceso electoral

Lo señalado en el contenido viral es falso. Las imágenes no son recientes, sino que corresponden a la segunda vuelta presidencial de 2021. Esto se evidencia en que solo aparecen dos organizaciones políticas en contienda —Fuerza Popular y Perú Libre—, a diferencia de las elecciones realizadas el 12 y 13 de abril, en las que participaron más de 30 agrupaciones.

Video habla sobre un supuesto robo de votos a favor de Fujimori. Foto: Facebook

Los resultados oficiales no coinciden con lo afirmado

PerúCheck revisó el portal de la ONPE y verificó que la mesa 004734 sí corresponde a la provincia de Andahuaylas, en Apurímac. Sin embargo, las cifras oficiales difieren por completo de lo expuesto en el video. En dicha mesa, ningún candidato logra los 180 votos. El mayor número de sufragios corresponde a Roberto Sánchez, con 50 votos, seguido por Alfonso López Chau, con 25. Por su parte, Fuerza Popular obtiene 11 votos y Perú Libre, 2.

Fuerza Popular obtuvo 11 votos, mientras que Perú Libre solo 2, en las elecciones presidenciales 2026. Foto: ONPE

Conclusión

El contenido viral analizado no corresponde a las Elecciones Generales 2026 y difunde información falsa sobre los resultados de una mesa de votación en Andahuaylas. Los datos oficiales de la ONPE descartan cualquier alteración en el conteo de votos. Por ello, PerúCheck califica esta afirmación difundida en redes sociales como falsa.