Es falso que en la mesa 054938, Renovación Popular tenga 61 votos, como dice viral

Un video publicado en Facebook el 15 de abril —y compartido por más de 8.900 usuarios, incluida la página de Renovación Popular La Libertad— afirma una presunta irregularidad en la digitación del acta de sufragio presidencial de la mesa 054938, ubicada en el local de votación de la I.E. Alfonso Ugarte, en San Juan de Miraflores.

En el material audiovisual se compara una supuesta fotografía del acta de sufragio de las elecciones presidenciales con los datos consignados en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Esta mesa 053938, el partido de López Aliaga tiene 61 votos; y me voy a consultarlo en la mesa (portal ONPE); y, misteriosamente, a mi querido no le han contado ni un voto, y es una mesa que ya está finalizada y entregada”, afirma el narrador del video.

Video fue difundido por la página de Facebook Renovación Popular La Libertad. Foto: Facebook

Renovación Popular no obtuvo 61 votos; el PTE sí

PerúCheck, mediante la plataforma de la ONPE —que permite seguir el conteo de votos en tiempo real y revisar las actas procesadas—, verificó el acta de escrutinio de la mesa 053938. Según este documento, Renovación Popular (con número de orden 33) no registra votos a su favor.

El único partido que alcanzó 61 votos fue el Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), cuyo candidato presidencial era Napoleón Becerra, fallecido el 15 de marzo en un accidente automovilístico. En dicha mesa se contabilizaron 273 votos emitidos, de un total de 299 electores hábiles.

Acta de escrutinio de la mesa 053938. Foto: ONPE

La digitalización sí coincide con el acta electoral

Tras revisar los datos publicados en el portal de conteo de votos, PerúCheck confirmó que el acta electoral de la mesa 054938 sí coincide con los resultados difundidos en la página de la ONPE.

Resultados mostrados en el portal de conteo de votos de la ONPE. Foto: ONPE

Diferencias entre el acta electoral y el cartel de resultados

Según el manual para miembros de mesa, tanto el acta electoral como el cartel de resultados son documentos utilizados para trasladar los resultados del escrutinio. Sin embargo, el acta electoral contiene las firmas de los miembros de mesa, se sella en presencia de los personeros y es entregada a los coordinadores de la ONPE, además de facilitarse una copia —si se solicita— a los representantes acreditados de los partidos políticos.

En cambio, el cartel de resultados es un documento al que se traslada, como paso final, la información del acta electoral, pero no lleva firma de los miembros de mesa Tampoco se remite a los digitadores; se coloca fuera del aula donde funcionó la mesa de sufragio y puede ser visto por cualquier ciudadano.

Desde el área de prensa de la ONPE señalaron que “el cartel de resultados es un documento legal establecido por una ley antigua, pero el que tiene validez es el acta, ya que contiene las firmas de los miembros de mesa”.

Un medio de comunicación nacional comparó los resultados oficiales del portal de la ONPE con un cartel de resultados —que carece de valor legal al no tener firmas, no estar lacrado ni permitir verificar su autenticidad—, en lugar de contrastarlos con el acta electoral.

Conclusión

Los resultados presidenciales de la mesa de sufragio N.° 054938, registrados oficialmente en el proceso electoral, coinciden con las cifras digitalizadas y publicadas en el portal de la ONPE. El video desinformativo compara un cartel de resultados, que no tiene validez legal para el conteo de votos. Por ello, PerúCheck califica como falsa la afirmación difundida en redes sociales.

Nota elaborada por Paola Ferrer de PerúCheck.