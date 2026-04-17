LO FALSO:

Catherin Palomino, candidata a diputada por Huancavelica de Juntos por el Perú, tiene una denuncia por agresión con arma blanca.

Imagen del archivo policial, donde aparece Palomino sosteniendo un cuchillo.

LO VERDADERO:

Verificador de La República confirmó que la postulante al Congreso no registra denuncias por agresión con arma blanca o hechos similares.

La imagen que supuestamente proviene de bases de datos policiales es en realidad contenido generado con la inteligencia artificial de Gemini.

Durante las Elecciones Generales 2026 y la primera vuelta de este proceso electoral, con el 87% de actas contabilizadas para la elección de la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú (JP) se ubicaba provisionalmente en el primer lugar con más del 43% de los votos. En ese escenario y de forma preliminar, la candidata Catherine Norma Palomino Casavilca era la más votada de la región, con 11.881 votos.

En ese contexto, mientras el conteo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún continuaba, comenzaron a difundirse en redes sociales publicaciones falsas que calificaban a la postulante Palomino como “piraña”, al atribuirle supuestamente una denuncia policial por agresión con arma blanca contra su pareja. Además, dichas publicaciones estaban acompañadas de una supuesta fotografía del archivo fotográfico de Homicidios de la PNP de Huancavelica, en la que se observa a la candidata sosteniendo un cuchillo y vistiendo ropa sucia y rota. Sin embargo, el Verificador de La República constató que tanto la versión como la imagen son falsas.

Publicación falsa difundida en redes sociales.

Verificador de La República detectó al menos 15 publicaciones falsas en Instagram y Facebook. En esta última red social, el contenido alcanzó su mayor nivel de difusión e interacción: la publicación más viral registró 1.400 reacciones, 915 comentarios y más de 800 compartidos.

Candidata Catherine Palomino Casavilca no registra ninguna denuncia policial por agresión con arma blanca

Esta unidad de verificación pudo acceder al registro de denuncias policiales de la candidata, en la cual se pudo constatar que no figuraba ninguna denuncia policial en su contra. Asimismo, no se identificaron reportes en fuentes periodísticas confiables que respalden la existencia de acusaciones públicas de esta naturaleza.

Catherin Palomino no registra denuncias policiales de ningún tipo.

Imagen difundida junto a la desinformación no es del archivo fotográfico de la PNP de Huancavelica: fue generada con IA

Verificador de La República analizó la imagen con SynthID, una herramienta de Google diseñada para detectar marcas de agua digitales en imágenes creadas con sus modelos de inteligencia artificial. Este sistema inserta una señal imperceptible en el contenido creado, la cual puede ser identificada posteriormente mediante su software.

Al someter a un análisis la imagen, SynthID concluyó que “la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue editada o generada con la inteligencia artificial de Google”.

Asimismo, Google también implementa señales visuales para que permiten al público identificar contenido generado por inteligencia artificial. Al observar con detenimiento la publicación falsa, se aprecia la marca de agua característica de las imágenes creadas por la inteligencia artificial Gemini. Es importante precisar que la creación visual corresponde a un montaje que incluye una imagen generada con inteligencia artificial, junto con logotipos y otros elementos superpuestos, por lo que se observan dos marcas de agua visibles de Gemini.

La imagen fue generada mediante Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Por último, la imagen fue sometida a la herramienta Hive-Moderation, una plataforma que detecta contenido generado o manipulado con inteligencia artificial mediante el análisis de patrones en imágenes y videos, incluyendo reconocimiento facial y texturas. Tras el análisis, el sistema determinó que el contenido presentaba un 82,1% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Hive-Moderation determinó que la imagen presentaba un 82,1% de probabilidad de haber sido generado con IA

Conclusión:

En síntesis, la versión e imagen viral que circula en redes sociales sobre la candidata Catherine Palomino Casavilca son falsas. Verificador de La República confirmó que no existe ningún registro policial ni reportes periodísticos confiables que respalden dichas acusaciones. Asimismo, el análisis técnico de la imagen con herramientas como SynthID y Hive Moderation concluye que se trata de un contenido generado o manipulado con inteligencia artificial, específicamente asociado a modelos de Gemini, por lo que tanto la versión como el material visual difundido son falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.