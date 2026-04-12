Es falso que Rafael López Aliaga haya liderado los votos a boca de urna en Australia: ONPE aún no habilita página de resultados

LO FALSO:

Rafael López Aliaga lidera los votos a boca de urna en Australia con un 83%.

LO VERDADERO:

Los resultados serán publicados desde de las 5.00 p. m. en su portal web.

Los votos del extranjero serán los primeros en difundirse.

En el marco de las Elecciones Generales de 2026, en Facebook circulan diversas publicaciones que aseguran que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lidera los resultados a boca de urna con el 83% de los votos, seguido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 8% y Carlos Álvarez (País para Todos) con 5%. Estas versiones incluso atribuyen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un supuesto conteo rápido del 96,2%. Sin embargo, esta información es falsa: la entidad ha precisado que los primeros resultados oficiales se difundirán recién a partir de las 5.00 p. m. a través de su plataforma digital.

ONPE aún no publica resultados

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que la publicación de resultados comenzará a las 5.00 p. m. y se actualizará cada quince minutos. Según estimaciones de la entidad, hacia la medianoche se alcanzaría aproximadamente el 60% de actas procesadas en el portal institucional.

Asimismo, indicó que no es posible establecer con certeza cuándo se contará con el 100% de los resultados, debido a la eventual existencia de actas observadas que deberán ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese sentido, señaló que el repliegue de material electoral, especialmente desde el extranjero, podría extenderse hasta el miércoles o jueves de la próxima semana.

ONPE aún no habilita su plataforma para ver los resultados de las elecciones. Foto: ONPE

Primeros votos provendrán de países de Oceanía

En relación con el voto en el exterior, Corvetto confirmó que los primeros resultados provendrán de países de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, donde la jornada electoral se realiza antes debido a la diferencia horaria. “Gracias a un trabajo conjunto con la Cancillería, cerca de 100 consulados cuentan con escáneres para transmitir las actas de forma inmediata, siempre que no se presenten inconsistencias y observaciones”, expresó.

Se prevé que estas primeras actas sean recibidas entre las 5.00 p. m. y las 7.30 p. m. (hora peruana), tras lo cual se continuará incorporando información desde otras partes del mundo.

Por su parte, el embajador Pedro Bravo Carranza, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que en Australia se activaron los locales de votación en ciudades como Sídney y Canberra. En el caso de Sídney, se registró una participación considerable, con 6.915 electores distribuidos en 17 mesas de sufragio, todas debidamente instaladas. En Canberra, aunque el número de votantes fue menor, también se logró habilitar su única mesa de votación con normalidad.

Conclusión

Circulan en Facebook resultados a boca de urna en Australia que dan como ganador a Rafael López Aliaga con 83%, pero la ONPE señaló que los datos oficiales se publicarán desde las 5.00 p. m. Los resultados se actualizarán cada 15 minutos y se estima que hacia la medianoche se tendrá cerca del 60% de actas procesadas. Asimismo, los primeros resultados del exterior provendrán de países como Australia y Nueva Zelanda.

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