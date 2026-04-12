Es falso que la Fiscalía evalúa una orden de detención inmediata contra el Jefe de la ONPE

En el contexto de la primera vuelta electoral, realizada el 12 de abril de 2026, y de los retrasos en la apertura de mesas de sufragio, principalmente en el sur de Lima Metropolitana, comenzó a circular en redes sociales como X y Facebook la versión de que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, evalúa ordenar la detención inmediata del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Sin embargo, esta información es falsa. A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público desmintió dicha versión.

Publicación falsa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook y X.

Hasta la publicación de esta nota, la noticia falsa había sido difundida en Facebook y X, donde alcanzó más de 100.000 y 30.000 visualizaciones, respectivamente.

Ministerio Público desmiente la versión a través de un comunicado

La Fiscalía informó a la 1:24 p. m., tras la propagación de la información falsa en redes sociales, mediante un comunicado en el que desmintió dicha versión. En el pronunciamiento se lee lo siguiente:

"El Ministerio Público alerta que la información difundida en redes sociales respecto a una orden de detención para el jefe de la ONPE es falsa", señala la publicación en la página oficial de la entidad.

Comunicado oficial de Fiscalía | Foto: X - Ministerio Público.

JNJ solicitará investigación contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por la demora en la instalación de mesas de sufragio

En el contexto de la confirmación por parte de la ONPE del retraso de material electoral en más de 75 locales de votación, en ciertas áreas de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur de la ciudad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado en el cual anunció el inicio de un proceso de investigación contra el jefe de la ONPE, así como la evaluación de su proceso de ratificación en el cargo.

Además, instó a las entidades que conforman el Sistema Electoral —entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— a actuar conforme a la ley y la Constitución para asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo sin contratiempos mayores.

Comunicado oficial de la Junta Nacional de Justicia. | Foto: X - JNJ.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta orden de detención inmediata contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, es falsa. La publicación viral surgió en medio de los retrasos en la apertura de mesas de sufragio, principalmente en el sur de Lima Metropolitana, y atribuye al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, una medida que no ha sido anunciada oficialmente. Tras la difusión del contenido, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que desmintió de manera expresa dicha información.

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