Es falso que Ricardo Belmont se haya quedado dormido durante entrevista: imagen fue generada con IA

LO FALSO:

Ricardo Belmont se quedó dormido durante entrevista.

LO VERDADERO:

Plataformas como SynthID o Hive Moderation determinaron que la imagen viral fue hecha con inteligencia artificial.

Fotografía tiene su origen en una entrevista que brindó el candidato a un canal de televisión.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, en Facebook circuló una supuesta imagen en la que se afirma que el candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, se quedó dormido en plena entrevista. Sin embargo, la fotografía es falsa: tras ser analizada con diversas herramientas de detección de inteligencia artificial, como Hive Moderation, los resultados indicaron que el contenido fue generado con IA. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 5.000 reacciones, 6.100 comentarios y 1.000 compartidos.

Interacción del post viral en redes sociales. Foto: Facebook

Ilustración viral fue generada con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de LR analizó la imagen con SynthID, una herramienta desarrollada por Google que inserta marcas de agua digitales invisibles en contenidos generados por IA. Tras el análisis, dicho instrumento concluyó que "aunque no tiene la marca de agua de Google, la imagen presenta características visuales comunes en contenido generado por IA".

SynthID resolvió que la textura de la piel es demasiado uniforme y suave, como de cera, en contraste con las arrugas naturales y texturizadas de Ricardo Belmont. El pliegue de la piel en el cuello es inusualmente profundo y antinatural, pareciendo casi un "corte" en la textura, otro error típico de la inteligencia artificial.

Por otra parte, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo determinó que el video presentaba un 56,1% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis realizado por Hive-Moderation. Foto: Hive-Moderation

Asimismo, en la verificación se aplicó la detección con IA de Sightengine, que usa un conjunto de algoritmos diseñados para analizar imágenes y vídeos, con lo que identifica con precisión diversos elementos dentro del contenido visual. Este instrumento definió que la foto viral sobre los supuestos simpatizantes de López Chau tiene 40% de contenido generado con inteligencia artificial.

Análisis realizado por Sightengine. Foto: Sightengine

Imagen viral proviene de entrevista en medio de comunicación

Tras realizar una búsqueda inversa de la imagen, se corroboró que la supuesta foto viral proviene de una entrevista de 7 minutos que Ricardo Belmont concedió a la periodista Mávila Huertas en el programa 'Ocurre Ahora', emitido en ATV, el pasado jueves 2 de abril. Sin embargo, en ningún momento de la conversación se observó que el candidato se quedase dormido, tal como lo indica la publicación en redes sociales.

Entrevista realizada a Belmont en ATV. Foto: YouTube

Conclusión

A poco de las Elecciones Generales 2026, se viralizó en Facebook una imagen falsa que muestra supuestamente a Ricardo Belmont dormido durante una entrevista. El equipo de Verificador LR analizó el contenido con herramientas como SynthID y Hive Moderation, y concluyó que presenta características propias de imágenes generadas con inteligencia artificial. Asimismo, una búsqueda inversa reveló que la imagen proviene de una entrevista real con Mávila Huertas, en la que en ningún momento el candidato se quedó dormido.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.