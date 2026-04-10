La República no publicó portada sobre mitin de Rafael López Aliaga: imagen fue manipulada

LO FALSO:

El Diario La República publicó una portada sobre el mitin realizado por Rafael López Aliaga.

LO VERDADERO:

La imagen original presenta una cita de Mirtha Vásquez, candidata al Senado por Ahora Nación.

Existe una diferencia en las notas secundarias de ambas carátulas del diario, así como en la tipografía

En redes sociales circula una supuesta portada atribuida al diario La República en la que se muestra un mitin del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. No obstante, en realidad se trata de una imagen manipulada a partir de la portada publicada el jueves 9 de abril. También existen diferencias en las noticias secundarias presentadas, así como en la tipografía.

Un contenido falso que se viraliza en redes sociales

La comparación entre ambas versiones evidencia una alteración en el titular principal. En la portada original, el encabezado central señala: "La dispersión del voto beneficia al pacto corrupto", frase atribuida a Mirtha Vásquez, candidata al Senado con el número 4 por el partido Ahora Nación, tras una entrevista con La República.

En contraste, la versión editada modifica el contenido y lo reemplaza por el titular "Mitin histórico", acompañado de la frase "Porky arrasa en las enuestas", en alusión a Rafael López Aliaga, ubicada arriba del titular. El mencionado mitin se realizó el miércoles 8 de agosto en el Callao, según información difundida en la página oficial de Renovación Popular.

Comparación de portada manipulada (izquierda) y real (derecha) sobre RLA. Foto: Facebook

Otras fallas presentadas en la carátula adulterada

La imagen falsa también presenta irregularidades en la disposición y el número de noticias secundarias. Mientras la verdadera portada incluye cuatro notas, la versión adulterada contiene únicamente tres, la mayoría de ellas centradas en propuestas atribuidas al candidato conservador en un eventual gobierno suyo como por ejemplo "la reestructuración de Sedapal" o "poner en marcha el proyecto Tren Tumbes - Tacna".

No son las mismas notas secundarias en ambas imágenes. Foto: Facebook

En el plano visual, aunque el precio del diario (S/2.00) y los colores corporativos se mantienen, se suprimieron los anuncios ubicados en la parte superior —referidos a Sporting Cristal y Steve Carell en la versión auténtica—. Asimismo, se observan diferencias tipográficas: la imagen falsa recurre a un uso excesivo de negritas en casi todos los niveles de texto, mientras que la portada real presenta una distribución más equilibrada entre estilos en negrita y regular.

Cabe señalar que la publicación viral ha superado hasta el momento las 1.000 reacciones, acumula alrededor de 850 comentarios y registra más de 60 compartidos.

Interacción del post más viral en redes. Foto: Facebook

Conclusión

En Facebook se difundió una supuesta portada de La República sobre un mitin de Rafael López Aliaga, pero en realidad se trata de una imagen manipulada basada en la edición del 9 de abril. La alteración principal está en el titular, que reemplaza una cita de Mirtha Vásquez por el mensaje "Mitin histórico", organizado por el candidato de Renovación Popular. La versión falsa también modifica las noticias secundarias, reduciéndolas de cuatro a tres y presenta tanto errores visuales como tipográficos.

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