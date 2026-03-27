Es falso que Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideren encuesta presidencial: sondeo no presenta respaldo técnico

LO FALSO:

Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideran encuesta presidencial con un 45% y 20%, respectivamente.

LO VERDADERO:

Estudios recientes de Datum e Ipsos señalan que ambos candidatos no cuentan con ese grado de apoyo por parte de los electores.

El sondeo no presenta información sobre su ficha técnica ni identifica a la empresa responsable de su elaboración, con lo que no se puede corroborar si está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

En Facebook circula un supuesto sondeo que atribuye al candidato Ricardo Belmont el primer lugar en intención de voto para las Elecciones Presidenciales de 2026, con un 45%, seguido por Roberto Sánchez, con un 20%. Sin embargo, los estudios más recientes elaborados por firmas reconocidas, como Datum e Ipsos, desmienten que ambos postulantes gocen de tal nivel de preferencia en el electorado. Asimismo, la referida encuesta no consigna información sobre su ficha técnica ni identifica a la empresa responsable de su elaboración, lo que impide verificar si se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sondeo los ubica como favoritos para ocupar la presidencia

A solo dos semanas de los comicios del 12 de abril, en Facebook se ha viralizado un video que sostiene que Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras, lidera la intención de voto con un 45%. Le siguen Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 20%, y Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, con un 18%.

No obstante, los estudios realizados por empresas debidamente registradas ante el JNE presentan un escenario distinto. El último informe de Datum ubica a Belmont en el octavo lugar, con un 2,4% de respaldo, y a Sánchez en la décima posición, con un 2%. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) les asigna un 2,3% y 3,7%, respectivamente, mientras que Ipsos reporta un 2% para el candidato del Partido Obras y un 5% para el de Juntos por el Perú en su más reciente medición.

En contraste, estos analistas de datos coinciden en señalar que los primeros lugares de preferencia electoral son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Último estudio de Datum realizado entre 13 al 17 de marzo. Foto: Datum

Encuesta Ipsos realizada al 22 de marzo de 2026. Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial según IEP. Foto: IEP

Por otro lado, en la parte superior izquierda de la publicación viral se indica que la encuesta fue difundida por “Allpa El Diario”. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que este medio cuente con canales oficiales en redes sociales. En tanto, la publicación con mayor alcance registra hasta el momento 1.300 reacciones, más de 300 comentarios y 668 compartidos.

Estadísticas del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

No se puede determinar si está inscrita en el REE

El sondeo no presenta logotipo ni elemento alguno que permita identificar a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. Por lo tanto, no es posible determinar si se encuentra inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, padrón oficial que autoriza a empresas o individuos a realizar y difundir análisis electorales y de opinión en el Perú.

Del mismo modo, el estudio tampoco presenta información sobre la ficha técnica para que pueda ser válido, como el sistema de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, el grado de representatividad, entre otros datos metodológicos importantes. Estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369.

En esa línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE especifica que el registro del sondeo debe realizarse en el REE. Según su artículo 10, dicha inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de la intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

Conclusión:

Un video viral en Facebook afirma que Ricardo Belmont lidera la intención de voto con 45%, seguido por Roberto Sánchez con un 20%. Sin embargo, encuestas oficiales de Datum, IEP e Ipsos muestran que ambos tienen bajos porcentajes y no lideran la preferencia electoral. Además, el sondeo viral carece de fuente verificable y ficha técnica, por lo que impide determinar si se encuentra debidamente inscrita ante el JNE.

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