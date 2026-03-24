Es falso que Keiko Fujimori lidere encuesta presidencial de CPI con un 11,9%

LO FALSO:

Keiko Fujimori lidera intención de voto presidencial con un 11,9%, según CPI.

LO VERDADERO:

Los últimos resultados de dicha encuestadora colocan a la lideresa de Fuerza Popular en el segundo puesto.

Un reciente estudio Datum le otorga 11,9% de apoyo electoral.

En redes sociales se ha viralizado un supuesto sondeo atribuido a CPI que sitúa a Keiko Fujimori en el primer lugar de la intención de voto presidencial con 11,9%. Sin embargo, los últimos estudios publicados por esta encuestadora muestran un escenario diferente: ubican a la candidata de Fuerza Popular en el segundo puesto, con porcentajes bastante menores. En cambio, la empresa que sí le asigna un 11,9% en su última medición es Datum.

Sondeo no la presenta como favorita

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, comenzaron a circular en Facebook diversas publicaciones sobre un presunto estudio de CPI en el que Keiko Fujimori aparece liderando la intención de voto con 11,9%, sin precisar la fecha de elaboración del sondeo. No obstante, el equipo de Verificador constató que, en sus cuatro informes más recientes, esta encuestadora la posiciona en el segundo lugar, con cifras que no superan el 8%. La publicación viral, además, se limita a mostrar el porcentaje atribuido a la lideresa de Fuerza Popular, sin incluir datos sobre el respaldo de los demás candidatos, lo que impide contextualizar adecuadamente la información.

Último sondeo realizado del 28 de febrero al 5 de marzo. Foto: CPI.

Penúltimo sondeo entre el14 aI 18 de febrero. Foto: CPI

Estudio realizado del 29 de enero al 2 de febrero. Foto: CPI.

El post con mayor alcance registra hasta el momento cerca de 2.000 reacciones, más de 1.200 comentarios y 51 compartidos.

Contenido con mayor interacción. Foto: Facebook

Post habría confundido cifras de CPI con el de Datum

Existe, sin embargo, una encuestadora que sí coloca a Keiko Fujimori en el primer lugar la intención de voto presidencial con 11,9%: se trata de Datum, cuyo último estudio se realizó entre el 13 y el 17 de marzo. En esa misma medición, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, aparece en segundo lugar con 11,7%, seguido por Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5,5%.

Encuesta de Datum publicada el fin de semana ubica a la lideresa con 11,9% de votación. Foto: Datum

En el caso de otras firmas de investigación debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori no aparece como la principal favorita. Por ejemplo, el IEP la ubica en el segundo lugar con 9,4%, mientras que Ipsos también la sitúa en esa misma posición con 10%. En ambas encuestadoras, el primer lugar lo ocupa López Aliaga, quien lidera la preferencia electoral según estos estudios.

Última encuesta IEP. Foto: IEP

Sondeo de Ipsos. Foto: Ipsos

Conclusión

A poco de las Elecciones Generales de 2026, circula en Facebook una supuesta encuesta de CPI que coloca a Keiko Fujimori en el primer lugar de intención de voto, con 11,9%. Sin embargo, los informes más recientes de esa firma la ubican en el segundo puesto, con alrededor del 8%, lo que desmiente la publicación viral. Quien sí la posiciona como líder es Datum, en un estudio reciente en el que supera por estrecho margen a Rafael López Aliaga. Otras encuestadoras, como IEP e Ipsos, también la sitúan en segundo lugar y ubican a Rafael López Aliaga en la primera posición.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.