Es impreciso que Bukele llegara al poder sin congresistas, como afirmó Walter Chirinos

En una entrevista para RPP Noticias, el candidato presidencial Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), se refirió a la elección del presidente salvadoreño Nayib Bukele en 2019 y señaló lo siguiente:

“Bukele entra, recuerde usted, sin ningún congresista”.

Esta información es imprecisa, pues según el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, máximo organismo encargado de las elecciones, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuando Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en 2019 el partido político con el que ingresó al poder, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ya contaba con 10 diputados en la Asamblea Legislativa, elegidos en los comicios legislativos y de concejos municipales del año anterior. En otras palabras, los diputados fueron elegidos un año antes de los comicios para elegir al presidente.

Elecciones legislativas y de concejos municipales de 2018

El 4 de marzo de 2018 se llevaron adelante las Elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y de Concejos Municipales 2018, con la finalidad de elegir a 84 diputados, de los cuales 10 escaños fueron para GANA, partido con el que Nayib Bukele llegaría formalmente al año siguiente a la presidencia:

Fuente: Cuadro de la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa, elaborado con IA a partir de los resultados del Tribunal Supremo Electoral, 2018.

Elecciones presidenciales de 2019

Las elecciones presidenciales de El Salvador se llevaron adelante el 3 de febrero de 2019. En el informe final de la Misión de Observación Electoral - El Salvador 2019, la Unión Europea brinda algunos alcances de lo que fue esta contienda.

Se presentaron tres partidos políticos y una coalición. De estos salió victorioso el partido que llevaba formalmente a Nayib Bukele, GANA, con un 53.1% de los votos válidos. Sin embargo, en el informe se hace hincapié en que a pesar de que Bukele estaba inscrito en el partido GANA, “se promocionó abiertamente como representante de Nuevas Ideas, un partido que no compitió en estas elecciones” y que tampoco había obtenido diputados en las elecciones legislativas de 2018.

Fuente: Informe final de la Misión de Observación Electoral, El Salvador 2019, de la Unión Europea.

Conclusión:

Según el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, la OEA, y el informe final de la Unión Europea, aunque Nayib Bukele se promocionó abiertamente como representante del partido Nuevas Ideas en las elecciones presidenciales de 2019, y ese partido no obtuvo diputados en la Asamblea Legislativa, formalmente Bukele estaba inscrito como candidato de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), que el año previo había obtenido 10 diputados en la Asamblea. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato del PRIN, Walter Chirinos, como imprecisas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck