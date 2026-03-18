El 80% del sicariato y la extorsión no sale de las cárceles, como dijo George Forsyth

Durante una entrevista en Punto Final, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, sostuvo que “el 80% de los casos de sicariato y extorsión son ordenados desde las cárceles”.

Tras revisar la información más reciente de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, así como los registros estadísticos del Ministerio Público y los datos sobre victimización en el Perú publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), PerúCheck concluyó que la cifra mencionada por Forsyth es falsa.

INPE revela un porcentaje bastante menor

En una entrevista para Canal N, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, indicó que en 2023, de las 19.305 denuncias por extorsión registradas en todo el país, únicamente 21 estuvieron relacionadas con llamadas realizadas desde centros penitenciarios. Esto representa el 0.1%. Además, señaló que en 2024 la cifra fue muy parecida, con un leve incremento: “en el peor de los casos, habría llegado a 0.15%”, precisó.

Por otro lado, en octubre de 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó que, hasta ese momento, los casos de extorsión originados en penales correspondían al 0.2% del total de denuncias (15,384). Como consecuencia, se dispuso el traslado de 21 internos a establecimientos de mayor seguridad.

A partir de estos datos, se observa que las denuncias que se originan en las cárceles están muy lejos del 80% mencionado por el exalcalde de La Victoria. A continuación, les mostraremos un cuadro comparativo del total de los casos de extorsión en Perú versus el originado en penales.

Año Denuncias totales de extorsión Casos vinculados a penales % desde penales Fuente 2023 19.305 21 0,1% INPE/Minjus (citado en América TV) 2024 +20.000 No especificado 0,15% - 0,2% Minjus - reportes oficiales 2025 +23.000 No especificado Marginal SIDPOL - PNP

Aumento de la extorsión en los últimos años

En cuanto a la evolución de las denuncias por extorsión, estas mostraron una tendencia al alza entre 2022 y 2025: pasaron de 16,346 casos en 2022 a 26,585 en 2025, lo que representa un incremento acumulado importante, según el informe técnico “Evolución de la Tasa de Homicidios e Indicadores de Seguridad Ciudadana, 2022–2025”, elaborado por el Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC).

El mayor crecimiento interanual se registró entre 2022 y 2023 (38.7%), seguido por una ligera caída en 2024 (−1.4%). Sin embargo, en 2025 se evidenció un nuevo aumento significativo (18.9%) en el delito de extorsión durante el periodo analizado. Aunque estas cifras difieren de las reportadas por el INPE y el Minjus, también muestran una clara tendencia ascendente.

volución de la Tasa de Homicidios e Indicadores de Seguridad Ciudadana, 2022–2025

Entre enero y julio de 2025, según datos del INPE difundidos en una nota de La República, se reportaron más de 20,000 denuncias por extorsión en todo el país. Asimismo, de acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y octubre de ese mismo año se registraron 23,213 denuncias por este delito.

En enero de 2026, conforme al Reporte de las comunicaciones recibidas por la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, se admitieron 33 denuncias por extorsión, lo que significó una reducción del 15.4% en comparación con enero de 2025, cuando se reportaron 39 casos. En ese mismo periodo también se registraron dos denuncias vinculadas a la modalidad conocida como “préstamos gota a gota”.

El principal medio utilizado para reportar extorsiones fue la línea gratuita 1818, que concentró el 60.6% de las comunicaciones, seguida del portal web con un 39.4%. Durante enero de 2026 no se registraron denuncias a través de correo electrónico ni de la aplicación móvil; sin embargo, esto no implica necesariamente que el delito no haya ocurrido, ya que en el Perú muchas personas optan por no denunciar hechos de violencia ante la Policía.

Denuncias admitidas por extorsión en enero del 2025 y enero del 2026.

No obstante, según el reporte de delitos denunciados por distrito fiscal del Ministerio Público, con información actualizada al 28 de febrero, en enero se contabilizaron 2,018 denuncias por extorsión y en febrero se registraron 1,878 casos.

Casos de extorsión denunciados entre enero y febrero de 2026.

Las cifras oficiales muestran que la extorsión mantiene una tendencia creciente, lo que confirma que sigue siendo un problema vigente en materia de seguridad ciudadana. Aun así, los datos disponibles no respaldan que la mayoría de estos delitos sea planificada desde los penales; por el contrario, contradicen el 80% mencionado por Forsyth.

Sin evidencia de que el sicariato se ordene desde las cárceles

En cuanto al sicariato, las estadísticas oficiales tampoco sustentan la afirmación del candidato. Según el Ministerio Público del Perú, en enero de 2026 se registraron 25 denuncias por este delito y en febrero, 12 casos.

En promedio, esto equivale a 19 casos mensuales, es decir, alrededor de 228 al año. Aunque las autoridades reconocen que este delito ha ido en aumento en los últimos años, no hay evidencia estadística que indique que la mayoría de estos crímenes se origine o se ordene desde centros penitenciarios, como aseguró George Forsyth.

En enero de 2026 se registraron 25 denuncias mensuales por sicariato, y en febrero, 12 casos.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato George Forsyth; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.