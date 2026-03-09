Rafael López Aliaga NO tiene 24% de intención de voto presidencial en encuesta de CIT

Rafael López Aliaga NO tiene 24% de intención de voto presidencial en encuesta de CIT

El sondeo oficial de CIT muestra que López Aliaga se ubica en primer lugar, pero con un porcentaje bastante menor que lo que se afirma en redes sociales.

Únete al canal de Whatsapp de Verificador
author
Diego Gallegos
Publicado: 09/03/2026

LO FALSO:

  • Rafael López Aliaga encabeza de intención de voto presidencial a nivel nacional con un 24%, según CIT.

LO VERDADERO:

  • La última encuesta de CIT indica que el candidato de Renovación Popular tiene un 14% de intención de voto.
  • Según la página oficial de CIT, López Aliaga tampoco obtuvo aquella cifra de apoyo electoral en el mes de enero.

A través de redes Facebook vienen circulando varias publicaciones que aseguran que, según la encuesta CIT

, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con un 24%. Sin embargo, al revisar los últimos resultados oficiales publicados por la entidad se comprobó que esta cifra no es exacta, pues el candidato en realidad cuenta con un 14% de apoyo electoral.

No es verdad porcentaje de preferencia sobre candidato

En Facebook se difundió un sondeo que muestra a López Aliaga, candidato por Renovación Popular, encabezar la preferencia electoral presidencial con un 24%, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (4,8%), César Acuña de Alianza para el Progreso (3,1%) y Carlos Álvarez de País para todos (3,1%).

Encuesta publicada en redes sociales. Foto: Facebook

Encuesta publicada en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación más viral en la plataforma de Meta ha obtenido hasta el momento más de 5.000 reacciones, 1.500 comentarios y 460 compartidos.

El post más viral en Facebook. Foto: Facebook

El post más viral en Facebook. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La encuesta es atribuida a CIT Perú. Sin embargo, al revisar los últimos resultados publicados en la cuenta oficial de la entidad a inicios y finales de febrero, se observa que López Aliaga sí figura en el primer lugar, pero con un 15,3% y 14%, respectivamente. Asimismo, en ambos sondeos, Keiko Fujimori se encuentra en segundo puesto, con un 8% y 6,8%.

Ficha técnica de la encuesta de febrero (I) de CIT. | Foto: CIT

Ficha técnica de la encuesta de febrero (I) de CIT. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (I) que muestra a Rafael López Aliaga en primer lugar. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (I) que muestra a Rafael López Aliaga en primer lugar. | Foto: CIT

Ficha técnica de la encuesta de febrero (II) de CIT. | Foto: CIT

Ficha técnica de la encuesta de febrero (II) de CIT. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (II) . Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (II) . Foto: CIT

Adicionalmente, el equipo de Verificador de LR revisó el sondeo realizado por CIT en el mes de enero y corroboró que el candidato por Renovación Popular encabezó la encuesta con un 15,1%, seguido por Keiko Fujimori con 9,3% y Carlos Álvarez con 6,6%. Es decir, la cifra tampoco coincide con el dato publicado en Facebook.

Ficha técnica de enero de 2026. Foto: CIT

Ficha técnica de enero de 2026. Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de enero que ubica a RLA en primera ubicación. Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de enero que ubica a RLA en primera ubicación. Foto: CIT

Por todos los motivos mencionados anteriormente, es incorrecto afirmar que Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial 2026 con un 24%.

Conclusión

Una publicación viral en Facebook afirma que, según la encuesta de CIT, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 24%. Sin embargo, al revisar los resultados oficiales de la entidad, se comprobó que esa cifra es incorrecta. Los sondeos publicados por CIT entre enero y febrero muestran que el candidato de Renovación Popular sí encabeza la preferencia electoral, pero con porcentajes cercanos al 14% y 15%. Por ello, la afirmación compartida en redes es falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.