Rafael López Aliaga NO tiene 24% de intención de voto presidencial en encuesta de CIT

LO FALSO:

Rafael López Aliaga encabeza de intención de voto presidencial a nivel nacional con un 24%, según CIT.

LO VERDADERO:

La última encuesta de CIT indica que el candidato de Renovación Popular tiene un 14% de intención de voto.

Según la página oficial de CIT, López Aliaga tampoco obtuvo aquella cifra de apoyo electoral en el mes de enero.

A través de redes Facebook vienen circulando varias publicaciones que aseguran que, según la encuesta CIT

, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con un 24%. Sin embargo, al revisar los últimos resultados oficiales publicados por la entidad se comprobó que esta cifra no es exacta, pues el candidato en realidad cuenta con un 14% de apoyo electoral.

No es verdad porcentaje de preferencia sobre candidato

En Facebook se difundió un sondeo que muestra a López Aliaga, candidato por Renovación Popular, encabezar la preferencia electoral presidencial con un 24%, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (4,8%), César Acuña de Alianza para el Progreso (3,1%) y Carlos Álvarez de País para todos (3,1%).

Encuesta publicada en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación más viral en la plataforma de Meta ha obtenido hasta el momento más de 5.000 reacciones, 1.500 comentarios y 460 compartidos.

El post más viral en Facebook. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La encuesta es atribuida a CIT Perú. Sin embargo, al revisar los últimos resultados publicados en la cuenta oficial de la entidad a inicios y finales de febrero, se observa que López Aliaga sí figura en el primer lugar, pero con un 15,3% y 14%, respectivamente. Asimismo, en ambos sondeos, Keiko Fujimori se encuentra en segundo puesto, con un 8% y 6,8%.

Ficha técnica de la encuesta de febrero (I) de CIT. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (I) que muestra a Rafael López Aliaga en primer lugar. | Foto: CIT

Ficha técnica de la encuesta de febrero (II) de CIT. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (II) . Foto: CIT

Adicionalmente, el equipo de Verificador de LR revisó el sondeo realizado por CIT en el mes de enero y corroboró que el candidato por Renovación Popular encabezó la encuesta con un 15,1%, seguido por Keiko Fujimori con 9,3% y Carlos Álvarez con 6,6%. Es decir, la cifra tampoco coincide con el dato publicado en Facebook.

Ficha técnica de enero de 2026. Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de enero que ubica a RLA en primera ubicación. Foto: CIT

Por todos los motivos mencionados anteriormente, es incorrecto afirmar que Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial 2026 con un 24%.

Conclusión

Una publicación viral en Facebook afirma que, según la encuesta de CIT, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 24%. Sin embargo, al revisar los resultados oficiales de la entidad, se comprobó que esa cifra es incorrecta. Los sondeos publicados por CIT entre enero y febrero muestran que el candidato de Renovación Popular sí encabeza la preferencia electoral, pero con porcentajes cercanos al 14% y 15%. Por ello, la afirmación compartida en redes es falsa.

