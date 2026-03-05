Es falso que en el Perú no exista apoyo al uso y creación de tecnología, como indica el plan de gobierno de Yonhy Lescano

En el plan de gobierno del candidato presidencial Yonhy Lescano, del partido político Cooperación Popular, se señala lo siguiente en relación al incentivo de tecnología en el país:

“En el Perú no existe promoción ni apoyo al uso y creación de tecnología para actividades productivas, educativas ni de salud”.

Fuente: Plan de gobierno del partido político Cooperación Popular, 2026.

Lo señalado en el plan de gobierno de Cooperación Popular es falso. PerúCheck se comunicó con el congresista Edward Málaga, exintegrante de la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, quien señaló que “basta con ver los programas de Innovate Perú y Prociencias, además de iniciativas privadas, académicas y de ONG” para confirmar que en el Perú sí existe apoyo al uso y creación de tecnología para diversas actividades.

La misma opinión comparte el congresista Alfredo Pariona, vicepresidente de la Comisión de Tecnología, quien al ser consultado señaló que el presupuesto es menor, pero que sí existe: “obviamente es muy reducido. Por ejemplo, a través de Concytec, promueven diversas actividades de soporte, de apoyo, trabajos de investigación, entre otros”.

Ministerio de la Producción

En 2025 el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – ProInnovate invirtió S/232 millones para impulsar 2,745 iniciativas innovadoras en distintos rubros a nivel nacional. Según el Ministerio de la Producción, el 90% de los proyectos fueron de micro y pequeñas empresas que lograron “implementar el uso de tecnologías digitales; obtener certificaciones de sistemas de calidad en el desarrollo de productos y procesos; desarrollar soluciones innovadoras, así como optimizar y validar prototipos de bienes y servicios”.



Asimismo, para el presente año este ministerio anunció que se invertirán S/.18 millones en siete regiones mediante el Concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales – DER 3.0 con la finalidad de impulsar negocios innovadores.

Concytec

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) es un órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene por finalidad dirigir, fomentar y normar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia. Para este año cuenta con un presupuesto institucional de apertura de S/.214 millones, según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Canon

La consultora Von Hesse publicó en septiembre del año pasado que en el periodo transcurrido de 2014 a 2024, las universidades públicas del Perú recibieron la suma de S/1,975 millones por el concepto de canon y regalías mineras, dinero que también debía ser utilizado para investigación científica. Sin embargo, parte de este dinero no ha sido ejecutado, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Fuente: Informe de Von Hesse consultores, 2025.

En una entrevista brindada para el medio digital Cusco Informativa, el presidente de Concytec, Sixto Sánchez, señaló que las universidades públicas no invierten todo el dinero del canon en investigación: “Ninguna universidad realmente, ninguna región, está usando todo el dinero que se aporta, aproximadamente 20%, 30% de todo el presupuesto que se tiene”.



Conclusión

Aunque en menor cantidad que otros rubros, en el Perú sí existen programas destinados a la promoción, uso y creación de tecnología para actividades productivas, educativas y de salud, como Concytec, ProInnovate, y algunos presupuestos del canon minero se derivan también a estos fines. Por lo tanto, PerúCheck califica la información vertida en el plan de gobierno del partido político de Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, como falsa.

Nota elaborada por PerúCheck