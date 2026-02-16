Video sobre incidente con Isabel Cortez no es actual: ocurrió en 2023 en la UNMSM

LO FALSO:

Incidente de Isabel Cortez en la UNMSM sucedió en febrero de 2026.

LO VERDADERO:

El hecho fue reportado en la página web de medios como Expreso el 18 de enero de 2023.

Se identificó que el canal de YouTube del programa 'ATV Noticias' informó del mismo evento en enero de 2023.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se muestra que la excongresista de Cambio Democrático y Podemos Perú, Isabel Cortez, es atacada verbalmente por un adulto mayor mientras brindaba declaraciones a los medios. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que este incidente no ocurrió recientemente, sino en enero de 2023, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Incidente de legisladora no ocurrió en febrero de 2026 | Fuente: Facebook

Isabel Cortez fue insultada en 2023

A través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube del programa ‘ATV Noticias’ publicó un video del mismo evento el 18 de enero de 2023. Al comparar las imágenes, se observa que la congresista vestía una ropa similar: una blusa rosa y un abrigo rojo. Además, se aprecian los mismos detalles cerca de ella: micrófonos de distintos medios, un hombre con camisa blanca y un adulto mayor detrás de la parlamentaria, quien le lanzaba frases como “¿por qué defienden a Keiko?” o “rata inmunda”.

Isabel Cortez había visitado la UNMSM en medio de la toma de la universidad por parte de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), en el contexto de las protestas contra Dina Boluarte, conocidas como la “Segunda marcha de los Cuatro Suyos”.

En la noche del 21 de enero, un escuadrón especial de la Policía Nacional del Perú ingresó a la Ciudad Universitaria para recuperar el control del campus, donde se encontraban los manifestantes. Como resultado, se produjo la detención de varios de ellos, aunque luego fueron liberados por falta de pruebas. "La protesta es un derecho y no puede ser violentado ni criminalizado", señaló en aquella oportunidad la parlamentaria, quien ahora busca su reelección al Congreso con el número 6 del partido Perú Primero.

El programa 'ATV Noticias' reportó la agresión verbal contra Isabel Cortez en 2023. Fuente: YouTube/ Panamericana.

Posteriormente, se realizó una nueva búsqueda con términos claves como ‘Isabel Cortez’ e ‘Isabel Cortez UNMSM’. Esto permitió localizar varias notas de medios como ATV, Caretas y Expreso, que el 18 de junio de 2023 reportaron el rechazo de un ciudadano hacia la congresista durante su visita a la universidad.

Conclusión

Un incidente que involucra a la congresista Isabel Cortez comenzó a circular por Facebook como un evento reciente, cuando en realidad ocurrió el 18 de enero de 2023. En aquella oportunidad, la parlamentaria sufrió un ataque verbal por parte de un adulto mayor durante una protesta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A través de investigaciones y verificaciones en la página web de medios como ATV o Expreso, se confirmó que este episodio tuvo lugar en el contexto de las manifestaciones contra la gestión de Dina Boluarte.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.