¿El 80% de Lima está compuesto por personas de provincia? Es falso lo afirmado por el candidato Armando Massé

En una entrevista reciente en RPP, Armando Massé, quien es candidato presidencial por el partido Perú Federal, afirmó que el 80% de los habitantes de Lima son de provincias.

Esta declaración la hizo mientras explicaba una de sus propuestas: la creación de rondas urbanas, inspiradas en las rondas campesinas de Cajamarca, con el objetivo de ofrecer, según él, mayor seguridad en las calles.

“...ellos dan fe de que Cajamarca es uno de los departamentos más seguros que hay por esa presencia y ese éxito y ese compromiso de las rondas campesinas… Y no es para nada descabellado que eso se pueda trasladar a Lima a rondas urbanas porque Lima, el 80% son personas de provincias [sic]”. Armando Massé en RPP

Sin embargo, esta afirmación es falsa. La última evidencia disponible, referida al Censo de 2017, señala que los provincianos en Lima son el 31.6%.

Provincianos en Lima: casi 32%, según el último censo

Los provincianos en Lima en 2017 eran el 31.6% de toda la población de la región; es decir, aproximadamente, 2.98 millones de habitantes. Este cálculo incluye Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao y se extrae de los datos del último Censo Nacional del INEI.

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional 2017. Cálculo de porcentajes sobre la base de datos del INEI.

El 31.6% representa una diferencia de 50 puntos porcentuales respecto a la cifra mencionada por Armando Massé (80%). Aunque en 2025 se realizó un nuevo censo, los resultados no estarán disponibles hasta marzo de 2026.

Sin embargo, es importante destacar que entre los censos de 2007 y 2017, la población de inmigrantes en Lima creció en 257,000 personas. Siguiendo esa tendencia, parece poco probable que el porcentaje de habitantes de provincia en Lima haya aumentado en más de un 4%, o en cifras similares, en esta ocasión.

De hecho, según una publicación especializada del INEI, la tasa neta de migración de Lima, que refleja la diferencia entre los que llegan y los que se van por cada 1,000 habitantes, ha mostrado una tendencia a la baja desde el censo de 1993.

Tasa Interna Neta de Migración por departamento (1993–2017)

Evolución de los departamentos con al menos una tasa interna positiva durante los censos 1993, 2007 y 2017.

Gráfico: Juampi Solis

Fuente: INEI

Inmigrantes de primera y segunda generación en Lima: aproximadamente 65%

En 2017, según una encuesta de Vox Populi publicada en RPP, el 35.2% de los habitantes de Lima nacieron en la ciudad, pero tenían al menos un padre originario de provincia, con un margen de error de alrededor del 5%.

Con base en esto, se puede estimar que entre el 60% y el 70% de los limeños hasta 2017 eran migrantes internos de primera o segunda generación, es decir, la suma de migrantes que llegaron a Lima y de aquellos nacidos en la ciudad pero con padres provenientes de provincias.

¿Cómo se reparte la migración dentro de Lima?

Según un reporte del Banco Central de Reserva que toma como base el último Censo del INEI, el distrito limeño que más recibió migrantes durante los últimos cinco años anteriores al estudio fue San Juan de Lurigancho. Exactamente, 49.431 habitantes. Le siguen San Martín de Porres, con 42.388 habitantes, y Ate, con 35.135 habitantes.

Fuente: BCR con datos del Censo 2017 – INEI.

Conclusión

Los inmigrantes internos que viven en Lima son aproximadamente el 31.6% de la población, según el Censo Nacional 2017. Asimismo, también al 2017, los inmigrantes internos de primera y segunda generación sumaban entre el 60 y 70% del total de habitantes. Estas cifras no concuerdan con lo dicho por el candidato de Perú Federal, quien mencionó que el 80% de los limeños son de provincia. Por tanto, PerúCheck califica las afirmaciones de Armando Massé como falsas.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck