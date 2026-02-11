Es falso que al 85% de peruanos "no le importe la política", como afirmó el candidato Mesías Guevara

En una entrevista en el programa Combutters del 20 de enero, el candidato presidencial Mesías Guevara, del Partido Morado, declaró que "al 85% de peruanos no le importa la política en estos momentos".

El exgobernador de Cajamarca explicó de manera más detallada: "Las encuestas las leemos de la siguiente manera: el 88% de peruanos no sabe por quién votar o no tiene definido su voto. Esto tiene su explicación [...]. Nosotros hemos estudiado, hecho el análisis, que el 85% de peruanos no le importa la política en estos momentos, solamente el 15%”.

Para verificar esta afirmación, PerúCheck revisó los sondeos y estudios de cinco de las principales encuestadoras a nivel nacional, activas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), correspondientes a la opinión, percepciones y tendencias de la población durante 2025, hasta antes del 20 de enero, y concluyó que los datos proporcionados por el político son incorrectos.

Indecisión no es igual a desinterés

Los datos publicados por Datum, Ipsos, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), CIT y CPI no apoyan la afirmación de Mesías Guevara de que "al 85% de los peruanos no le interesa la política". Según los informes del IEP sobre el interés político, aunque hay una proporción considerable de ciudadanos con poco o ningún interés, esta cifra no alcanza el 85%.

En la medición más reciente, realizada a finales de noviembre, el desinterés total, que incluye las categorías de "poco interés", "nada de interés" y "no sabe, no opina", fue del 60%. En los meses anteriores, esta cifra varió entre el 60% y el 72%. Es decir, incluso en los momentos de mayor desinterés, los números se mantuvieron por debajo de lo señalado por el candidato.

Fuente: PerúCheck/IEP

Por otro lado, las encuestas sobre intención de voto revelan que una gran cantidad de personas aún no ha decidido por quién votar, no han reflexionado sobre su voto, preferirían no acudir a votar o marcarían en blanco, nulo o viciado.

Por ejemplo, en una encuesta de Datum realizada entre el 7 y el 11 de marzo de 2025, el 82% de los participantes indicó que todavía no ha pensado en su opción de voto, mientras que un 3% respondió "no sabe". En total, estas categorías suman el 85%, que es el mismo porcentaje mencionado por Guevara. Sin embargo, como explicó el exjefe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, en una conversación con PerúCheck, "no se puede traducir ese dato como desinterés".

“Puede ser que sí me interese la política, pero no encuentro a ningún candidato que me permita decir que voy a votar por él o ella. El “no sabe”, “no opina”, “aún no he pensado”, el “blanco nulo o viciado” puede interpretarse que no encuentro a alguien que me convenza. Todavía faltan dos meses para las elecciones”, indicó el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El interés crece en elecciones

Tuesta agregó que el periodo electoral es cuando “las sociedades se interesan más en la política, porque saben que siempre hay una posibilidad de cambio o de continuidad dependiendo del contexto”, pero esta importancia va tomando mayor relevancia a medida que se acercan las elecciones en abril.

Los resultados de los demás sondeos de intención de voto de las cinco principales encuestadoras, entre enero de 2025 hasta enero de 2026, correspondientes al voto blanco, nulo, viciado e indeciso y a las categorías “todavía no lo ha pensado”, “no iría a votar”, “no sabe”, “no precisa”, varían entre el 34% y el 77%. Estas cifras reflejan un escenario de alta indefinición, habitual en periodos previos al inicio formal de la campaña electoral.

PerúCheck se puso en contacto con Mesías Guevara para conocer el origen de sus datos. El candidato explicó que su afirmación formaba parte de un análisis realizado por su equipo, basado en una encuesta del IEP de septiembre de 2025.

Conclusión

Ninguno de los estudios revisados por PerúCheck entre 2025 y principios de enero de 2026 respalda la afirmación de que al 85% de los peruanos no les interesa la política, como mencionó el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara. Aunque existe una falta de información, indecisión electoral y, en algunos casos, una preferencia por el voto blanco o nulo, esto no implica necesariamente que la mayoría de los peruanos no se interese por la política. De hecho, varios sondeos han mostrado cifras de desinterés menores. Por lo tanto, PerúCheck considera que la afirmación de Mesías Guevara es falsa.