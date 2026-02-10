Ciudadanos sí expresaron su rechazo a María Agüero y Waldemar Cerrón en Huancayo, pero el video no es actual: sucedió en 2024

LO FALSO

Abuchean a María Agüero y Waldemar Cerrón en Huancayo en febrero de 2026.

LO VERDADERO

El video corresponde a un hecho reportado en la web de medios como ATV o Canal N el 10 de junio de 2024 en el marco de la conmemoración de los 34 años de la muerte de Jaime Cerrón Palomino.

Se identificó que el canal de YouTube del programa '24 Horas' informó del mismo evento en junio de 2024.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, circuló en redes sociales un video en el que se afirma que los congresistas de Perú Libre, María Agüero y Waldemar Cerrón, quienes buscan la reelección para el próximo Parlamento, fueron presuntamente abucheados y expulsados por los comensales del mercado Modelo de Huancayo en febrero de 2026. Sin embargo, si bien se pudo corroborar que los ciudadanos sí expresaron su rechazo a ambos congresistas, el hecho ocurrió en junio de 2024.

Video ocurrió en junio de 2024 en Huancayo. | Fuente: Youtube

María Agüero y Waldemar Cerrón fueron abucheados en 2024

Luego de llevar a cabo una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube del programa '24 Horas' publicó un video del mismo evento el 10 de junio de 2024. Al comparar las imágenes, se aprecian los mismos elementos junto a los congresistas: simpatizantes de Perú Libre que los acompañaban con banderas del partido, personas comiendo en el mercado y las mismas frases como “¡Corruptos!”, “fuera de acá”, “lárguense” o “¿dónde está Cerrón”?

La publicación del canal de YouTube informó que los dos parlamentarios habían llegado a Huancayo junto a Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe, para participar en la conmemoración de los 34 años de la muerte de Jaime Cerrón Palomino, padre del fugitivo Vladimir Cerrón y del congresista Waldemar.

Aquellas muestras de rechazo en contra de Agüero y Cerrón ocurrieron dos semanas después de que el Pleno del Congreso aprobara, el 29 de mayo de 2024 y con 92 votos a favor, la reforma constitucional que permitía la reelección de alcaldes, gobernadores regionales, vicegobernadores y regidores. Tres meses antes, el 6 de marzo de 2024, el Parlamento aprobó una reforma que estableció la reelección inmediata de congresistas, en el marco del regreso a la bicameralidad.

El programa '24 Horas' reportó el rechazo de ciudadanos a Agüero y Cerrón en 2024. Fuente: YouTube/ Panamericana.



Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda con términos clave como 'María Agüero', 'Waldemar Cerrón' y 'Huancayo'. De esta forma, se logró ubicar diferentes notas periodísticas de medios como ATV, Canal N y América Televisión. Los tres reportaron, el 10 de junio de 2024, el repudio de los ciudadanos a ambos congresistas durante una visita al mercado Modelo de Huancayo.

Conclusión

En síntesis, el video que circula en redes sociales sobre el rechazo a los congresistas María Agüero y Waldemar Cerrón fue sacado de contexto temporal, ya que el hecho ocurrió en junio de 2024 y no en febrero de 2026. Diversas verificaciones, como la búsqueda inversa de imágenes y el contraste con reportes periodísticos, confirman que se trata del mismo evento que fue registrado por distintos medios de comunicación. Si bien existió una manifestación real de desaprobación ciudadana, esta no estuvo vinculada directamente al actual proceso electoral de 2026.

