Paul Jaimes NO lidera las encuestas presidenciales: sondeo no esta registrado en el JNE

Una imagen difundida en Facebook el 13 de enero presenta una supuesta encuesta de intención de voto para las Elecciones Generales 2026, en la que el candidato Paul Jaimes lideraría con 45%. La publicación fue compartida desde el fan page de Mónica Margot Guillén Tuanama, candidata al Senado por la organización política Progresemos, y ha logrado amplia difusión en redes sociales.

Los datos de la encuesta no son reales

En primer lugar, la imagen no cita a ninguna encuestadora, centro de estudios, medio de comunicación ni entidad responsable del supuesto estudio. Tampoco incluye información básica como fecha de realización, tamaño de muestra, margen de error o metodología. Sin estos datos, no puede considerarse una encuesta real.

La supuesta encuesta no proviene de empresas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, como obliga la ley. De acuerdo con el Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N.º 0107-2025-JNE, sólo las encuestadoras inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) están legalmente facultadas para elaborar y difundir encuestas de intención de voto, siempre que cumplan con requisitos de transparencia y ficha técnica obligatoria. Por lo tanto, la información no tiene sustento oficial ni legal.

Es una pieza gráfica sin valor estadístico. El contenido utiliza un diseño que simula encuestas formales, pero no cumple ningún estándar técnico de un estudio de opinión pública. Encuestadoras que sí están inscritas en el REE han emitido recientemente encuestas que arrojan números similares entre ellas, pero en ninguna de ellas figura el candidato Paul Jaimes con 45% de intención de voto.

Las encuestas falsas pueden ser utilizadas para manipular a las personas al presentar datos falsos o sesgados con la intención de incidir en su voto.

Encuestadora CPI advierte sobre la encuesta difundida

En relación con la supuesta encuesta, Omar Castro, gerente general de la encuestadora CPI Research, precisó que si bien la imagen no utiliza el logo ni se presenta formalmente como un estudio de CPI, el contenido carece de toda lógica técnica. “Aunque no es una encuesta falsa que lleve el logo de CPI, sí puedo opinar que ese tipo de publicaciones son algo absurdas. Las redes sociales aguantan todo”, señaló. Castro agregó: “más que favorecer al candidato, este tipo de encuestas le hacen daño y también a la persona que sube [publica] este tipo de información”, advirtió.

Contacto con la candidata Mónica Guillén

PerúCheckintentó comunicarse con la candidata a senadora por el partido Progresemos, Mónica Margot Guillén Tuanama, sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Conclusión

La supuesta encuesta en la que el candidato Paul Jaimes lidera las intenciones de voto con 45% no es un estudio real. No tiene fuente ni registro ante el JNE, no presenta metodología y no ha sido difundida por ninguna encuestadora. Por lo tanto, PerúCheck califica la supuesta encuesta publicada por la candidata al Senado Mónica Guillén como falsa.

Nota elaborada por PerúCheck