Es falso que Eugenio Derbez dió positivo a una enfermedad: fotografìa corresponde a su recuperación de un accidente en 2022

LO FALSO:

Fotografía de Eugenio Derbez dió positivo a una enfermedad y actualmente se encuentra recuperandose en cama.

LO VERDADERO:

La imagen es una captura de una transmisión en vivo realizada por el actor el 18 de septiembre de 2022.

medios como El Financiero y El Colombiano reportaron ese mismo día que Derbez sufrió 15 fracturas como consecuencia del incidente.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez aparece recostado en una cama blanca, rodeado de elementos hospitalarios. La imagen ha sido intervenida con la frase: "Se nos cayó un ídologo. Dio positivo". Sin embargo, no es actual: corresponde a una captura de una transmisión en vivo realizado el 18 de septiembre de 2022. Además, el contexto original corresponde a la recuperación del actor tras un accidente ocurrido ese año, mientras jugaba con su hijo.

Fotografía es una captura de una transmisión en vivo realizada por Eugenio Derbez del 18 de septiembre de 2022

Tras realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Eugenio Derbez”, “enfermo” y “cama”, se hallaron dos notas periodísticas publicadas el 19 de septiembre de 2022 por los medios El Financiero y El Colombiano. En dichas publicaciones se reporta que el actor informó, a través de su cuenta de Instagram el 18 de septiembre, sobre el accidente que sufrió mientras jugaba con su hijo un videojuego de realidad virtual, hecho que le ocasionó 15 fracturas.

Tras realizar una busqueda en la cuenta oficial de Ugenio Derbez, se ubicó la transmisión en vivo realizada el 18 de septiembre de 2022, dónde el comediante informo sobre su estado de salud:

"Quise hacer este live, porque había mucha gente preguntando por mí, primero que nada, quiero agradecer las muestras de cariño. […] Por los dolores tan fuertes que he tenido, me han tenido sedado, en las dos primera semanas y media, estuve practicamente dormido, casi día y noche, practicamente, me levantaba para comer y tenian que volver a darme las medicinas para dormirme porque los dolores eran muy fuertes. […] "¿Qué paso? […] Una noch antes de que regresara a mi casa. en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: 'ey papá vamos a jugar la realidad virtual'. Esta cosa que te pones un visor. Yo le dije no, vamos mejor a ver una serie. En fin, me convenció, me lo puse y de repente todo este accidente estupido […]"

Conclusión:

En síntesis, la fotografía que circula en redes sociales en la que supuestamente Eugenio Derbez aparece hospitalizado por una condición reciente ha sido sacada de contexto. Verificador de La República comprobó que la imagen es una captura de una transmisión en vivo realizada por el actor el 18 de septiembre de 2022, donde informó sobre su recuperación tras un accidente ocurrido mientras jugaba con su hijo un videojuego de realidad virtual. Además, medios como El Financiero y El Colombiano reportaron ese mismo día que Derbez sufrió 15 fracturas como consecuencia del incidente. Por lo tanto, es falso que la imagen corresponda a un hecho actual relacionado con una enfermedad reciente.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.