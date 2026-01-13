Perú Check se relanza para cubrir las Elecciones Generales 2026

PerúCheck, la iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana dedicada a la verificación electoral, será relanzada el lunes 19 de enero. Su misión es fiscalizar el discurso político de los candidatos presidenciales y verificar la veracidad de sus declaraciones y planes de gobierno. El objetivo es brindar a la ciudadanía información contrastada en un contexto en el que la desinformación y el uso de inteligencia artificial dificultan cada vez más distinguir entre lo real y lo ficticio.

Este formato periodístico, también conocido como fact-checking, está integrado por medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y por aliados regionales. En el pasado, PerúCheck participó en las elecciones presidenciales de 2021 y en las regionales de 2022, con un alcance aproximado de 1 millón de personas.

La red generará contenido riguroso y de alta calidad —entre notas escritas y videos— para más de 15 medios de comunicación de diferentes formatos: televisivos, radiales, impresos y digitales. Desde febrero, se emitirá un programa semanal de streaming con las verificaciones más destacadas a través de sus medios aliados.

El equipo está conformado por ocho profesionales. Lo dirige Rodrigo Salazar Zimmermann, quien también es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. La edición está a cargo de Stefanie Medina Reyes, especialista en televisión. Además, cinco verificadores de Cajamarca, Cusco y Lima, junto a una persona encargada de las redes sociales, componen la redacción. Todo el equipo cuenta con experiencia previa en verificación y ha sido capacitado en los últimos dos meses.

El proyecto —que funcionará entre el lunes 19 de enero y el 29 de julio de 2026— es financiado por IDEA Internacional y el Instituto Bicentenario.

Verificación rigurosa

PerúCheck aplica una metodología basada en estándares internacionales. Selecciona afirmaciones o propuestas de los candidatos que puedan comprobarse, considerando criterios como contexto electoral, viralidad, peligrosidad y relevancia. No se verifican opiniones ni predicciones, solo hechos. Las calificaciones posibles son: “cierto”, “falso” o “impreciso”. El medio no tiene línea editorial.

Cualquier reclamo sobre el contenido puede presentarse de forma digital y gratuita ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. La redacción es independiente del directorio de esta institución y está regida por un código de ética basado en los diez principios periodísticos del consejo. Las eventuales vulneraciones pueden ser reportadas tanto a la dirección periodística como al tribunal.

Sobre este nuevo relanzamiento, Rodrigo Salazar Zimmermann declaró: “Este tercer relanzamiento de PerúCheck viene en un momento en el cual la desinformación puede definitivamente alterar los resultados de una elección. Nuestro compromiso es que el ciudadano pueda emitir un voto limpio, desprovisto de medias verdades, falsedades y manipulaciones de la inteligencia artificial, siempre bajo estrictos criterios periodísticos y éticos”.