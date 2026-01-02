Keiko Fujimori no lidera las encuestas de Ipsos en enero de 2026

LO ENGAÑOSO:

Keiko Fujimori lidera las encuestas de Ipsos en enero de 2026

LO VERDADERO:

La imagen que motivo esta verificación corresponde a un estudio realizado en enero de 2025

A la fecha no existe ninguna encuesta oficial por parte de Ipsos correspondiente al año 2026 o a un mes de este sobre intención de voto en las elecciones presidenciales.

La última encuesta más reciente publicada por la empresa data de diciembre de 2025 y muestra resultados distintos.

En redes sociales circula una imagen con los resultados de una encuesta presidencial de Ipsos, junto al mensaje: "Keiko, primer lugar, encuesta [del] año 2026". No obstante, esta publicación es engañosa, ya que la imagen corresponde a los resultados de la encuesta realizada por Ipsos en enero de 2025.

Imagen corresponde a una encuesta de enero de 2025

Ipsos es una empresa multinacional de origen francés que realiza investigaciones de mercado y estimaciones de opinión pública, con amplia experiencia en la elaboración de encuestas electorales y de aprobación de figuras públicas, tanto en el Perú como en otros paises.

Tras revisar la web oficial de Ipsos, se halló que la última encuesta publicada por la empresa sobre intención de voto para estas Elecciones Generales 2026 corresponde a diciembre de 2025. Es importante mencionar que hasta la fecha no hay ningún sondeo correspondiente sobre dicho tema del año 2026.

El estudio publicado por Ipsos, Opinión Pública Nacional Urbana Rural - diciembre 2025, por encargo de América Televisión, tiene el número de registro: 001-REE / JNE, con una muestra de 1211 encuestados, aplicado en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, cuya fecha de aplicación fue el 18 y 19 de diciembre de 2025 y que estuvo dirigida a población mayor de 18 años urbano rural. De acuerdo a la institución, el reporte tiene un 95% de confianza. Los resultados fueron los siguientes:

Resultados de la intención de voto ante la pregunta: “Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted?”, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Fuente: IPSOS.

Los resultados de la encuesta de diciembre muestran que el primer, segundo y tercer lugar alcanzan 10%, 7% y 5%, respectivamente. En este escenario, Keiko Fujimori no lidera el sondeo, sino que ocupa el segundo lugar. Estas cifras contrastan con la publicación engañosa que afirma que encabeza la intención de voto con 12%, seguida por Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, ambos con 4%.

Al realizar una búsqueda inversa de la imagen, se comprobó que los resultados corresponden a una encuesta presidencial de Ipsos realizada en enero de 2025, la cual fue publicada el 26 de enero de ese año.

Al revisar todas los sondeos publicadas de 2025 hasta la actualidad, se halló que solo en enero de 2025 concuerdan los resultados de la publicación engañosa.

Intención de voto del año 2025 para las elecciones presidenciales 2026. Fuente: Ipsos.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta encuesta presidencial de Ipsos del año 2026, en la que Keiko Fujimori lideraría con un 12% de intención de voto, es engañosa. Tras realizar una búsqueda inversa de la imagen y revisar el historial oficial de sondeos de Ipsos, se comprobó que la imagen difundida corresponde a un estudio realizado en enero de 2025. Además, la encuesta más reciente publicada por la empresa data de diciembre de 2025 y muestra resultados distintos: Keiko Fujimori ocupa el segundo lugar con 7%. A la fecha, no existe ningun sondeo oficial correspondiente al año 2026 sobre intención de voto en las elecciones presidenciales.

