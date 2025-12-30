Video viral de mujer que cae tras intentar agredir a un perro fue creado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Video de mujer que cae tras intentar agredir a un perro.

LO VERDADERO:

Tras analizar el video viral con dos herramientas que detectan si un contenido fue generado mediante inteligencia artificial, todas determinaron que el material tiene más de 90% de probabilidad de haber sido generado mediante IA.

En redes sociales circula el video viral de una mujer que intenta agredir a un perro luego de que este le ladrara. Sin embargo, este es falso, ya que fue generado con inteligencia artificial.

El clip se viralizó en la red social Facebook, donde superó los 3.800 “me gusta”, los 570 comentarios y fue compartido más de 368 veces.

El video fue generado con IA

Ahora, respecto al video, el equipo de Verificador de La República analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 91% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Asimismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 99%.

Conclusión:

En síntesis, el video viral que circula en Facebook y que muestra a una mujer intentando agredir a un perro tras ser ladrada es falso. El análisis realizado por el equipo de Verificador de La República con herramientas especializadas confirmó que el material fue generado con inteligencia artificial, con niveles de probabilidad de 97% y 91%. Por lo tanto, el clip no corresponde a un hecho real y forma parte de contenido fabricado mediante IA.

