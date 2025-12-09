LO FALSO:

Cientificos han descubierno que el veneno de abeja puede destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos.

La metilina acabó con el cáncer en ratones en menos de una hora.

LO VERDADERO:

El veneno de abeja no puede por sí solo ser efectivo contra el cáncer. Los científicos han descubierto que su aplicación con otros tipos de aditivos médicos (como proteínas o químicos), pueden ayudar potencialmente a detener y, en algunos casos, destruir parte del tejido de un tipo determinado de cáncer de mama, no todos.

La investigación no es del 2025; en realidad, el estudio citado fue publicado el 1 de septiembre de 2020 y fue hecho por un grupo de científicos australianos.

Estudios del 2007 apuntaban a la misma hipótesis: el veneno de la abeja, gracias a la metilina, puede ayudar a combatir algunos tipos de cáncer de mama, incluso de próstata y tumores.

Se han realizado experimentos con ratones donde científicos han obtenido buenos resultados en el control del crecimiento tumoral del cáncer, más no terminaron o desaparecieron la enfermedad.

Por las redes sociales, se ha viralizado varios posteos que supuestamente afirman que el veneno de las abejas europeas pueden vencer el cáncer de mama al 100% gracias a la metilina, un componente especial que combatiría los tumores. No obstante, el descubrimiento no es reciente y el veneno de la abeja pasa por un proceso previo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y e Instagram. Foto: capturas de pantalla.

Al momento de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 417.300 visualizaciones, 13.000 'me gusta', 85 comentarios y fue 3.000 veces compartido por diversos usuarios por sus muros personales.

El veneno de la abeja es efectivo contra el cáncer de mama, pero no a un 100%

Varios de los posteos imprecisos señalan que el estudio fue publicado en la web académica de medicina NPJ Precision Oncology, pero no indica la fecha. En ese sentido, realizamos búsquedas con palabras clave como "european + bee + venom + fights + breast + cancer", y encontramos, en efecto, el estudio en dicha página hecho por los científicos de The Hormel Institute y Perth's Harry Perkins Institute of Medical Research, encabezado por Ciara Duffy, el 1 de septiembre de 2020, no en noviembre de 2025.

En el resumen de la investigación se advierte que aun los componentes del veneno de abeja siguen siendo desconocidos en gran parte como agentes cancerígenos, por lo que no hay certeza de su efecto. El estudio toma como materia principal la melitina, del cual los investigadores observaron que induce a la muerte celular, pero con la particularidad que es más efectivo con los subtipos agresivos de cáncer de mama triple negativo (CMTN) y enriquecido con HER2, no a todos los tipos de cáncer de mama.

Ciara Duffy, una de las investigadoras de la investigación del veneno de abeja en el cáncer de mama. Foto: The West Australian

"El veneno de abeja y la melitina reducen la viabilidad del cáncer de mama", se lee en la primera oración de los resultados. En otros segmentos, se habla de los aditivos médicos que se introdujo a la melitina para mejores efectos inhibidores contra el avance del cáncer de mama, como el RGB.

El estudio también señala que se realizó pruebas en ratones que fueron infectados con tumores del cáncer de mama para evaluar la efectividad de la melitinina como suplemento del docetaxel (utilizado en quimioterapias). Los resultados arrojaron que el control de la enfermedad fue superior a lo esperado por los científicos en 60 minutos, logrando grandes expectativas. Sin embargo, no se subraya que elimina el cáncer de mama, solo limita su expansión y crecimiento. Los animales fueron sacrificados humanitariamente cuando los tumores alcanzaron los 800 milímetros cúbicos.

En una entrevista para el ABC Net de Australia, la científica médica Ciara Duffy, quien es parte de la investigación, declaró que espera que este descubrimiento pueda ayudar al desarrollo de un tratamiento para el cáncer de mama triple negativo, que representa el 10% y 15% de todos los cánceres de este tipo y que, actualmente, no existen terapias dirigidas clínicamente efectivas.

Estudios sobre metilina no es reciente: hay datos desde 2007

En junio de 2014, la revista "Food and Chemical Toxicology" (toxicología alimentaria y química, en inglés), publicó la investigación "La metilina suprime la motilidad y la invasión celular inducidas por EGF al inhibir la vía de señalización PI3K/Akt/mTOR en células de cáncer de mama".

La investigación, aunque centrada en los efectos de la metilina contra otras proteínas que ayudan a la invasión cancerígena del cáncer de mama, apuntan a lo mismo: "la melitina inhibe la motilidad celular y la invasión de células de cáncer de mama". Al momento de esta investigación, hace ya más de 11 años, los médicos apuntaron que aún se seguía estudiando sus efectos potenciales, como su antimetastásico en células de cáncer de mama.

El 8 de mayo de 2007, la Facultad de Farmacia y CBITRC de la Universidad Nacional de Chungbuk, y la Facultad de Medicina Oriental de la Universidad de Kyungwon, publicaron un artículo de los efectos de la aplicación terapéutica del veneno de abeja.

Según lo observado por los científicos médicos chinos, la terapia del veneno de abeja, a través de la acupuntura, han dado resultados positivos para aliviar los dolores artríticos, además de mostrar efectos analgésicos y anticancerígenos para los tipos de cáncer en la mama y en la próstata.

Conclusión

Los estudios observados desde 2007 señalan que el veneno de abeja, sobre todo el polipéptido metilina que la compone, puede ayudar a limitar el avance del cáncer de mama y, en casos graves, ayudar a reducir los tumores en ciertos tipos de cáncer, pero no se asegura una destrucción de las células cancerosas en su totalidad (o al 100%). Aún se siguen realizando estudios sobre su posible inclusión en tratamientos con humanos, por lo que aún sigue en fase de experimentación con ratones. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como impreciso.

