La congresista Nieves Limachi trasladó recientemente una propuesta ciudadana para modificar la bandera del Perú.

En 2022, Nieves Limachi trasladó una solicitud ciudadana al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su calidad de intermediaria. La propuesta le pertenece al ciudadano Marcos Fortunato Mendoza Huamán.

En redes sociales circula la versión de que la congresista Nieves Limachi traslado un pedido para cambiar la bandera del Perú. Sin embargo, esta información es engañosa, ya que el pedido fue realizado en 2022 y no corresponde a una acción reciente.

Nieves Limachi no propuso el cambio de bandera

En 2022, la congresista Nieves Limachi Quispe trasladó una propuesta ciudadana para modificar la forma y el color de la bandera del Perú, la cual generó amplio impacto mediático. En ese entonces, Limachi formaba parte del grupo parlamentario Perú Democrático; actualmente integra la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial. La solicitud fue remitida mediante un oficio fechado el 4 de marzo de 2022 al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Según notas periodísticas de La República publicadas en 2022, la propuesta fue presentada por el ciudadano Marcos Fortunato Mendoza Huamán, quien la entregó a la congresista el 29 de diciembre de 2021. Mendoza es autor del libro "Innovemos y enmendemos el color y diseño de nuestra bandera nacional", publicado en 2019, donde plantea modificar el diseño y los colores de la enseña patria con fundamentos históricos y simbólicos.

La propuesta planteaba cambiar la tradicional bandera bicolor roja y blanca por una con cuatro colores: verde, amarillo, rojo y azul. Según Mendoza, cada color representa las distintas regiones del Perú: el verde para la selva, el amarillo para la sierra, el rojo para la costa, y el azul para el mar, que aparece en un triángulo en el lado izquierdo junto a un sol. Fortunato argumentó que el color rojo actual simboliza la sangre derramada en guerras en los últimos 200 años de vida republicana, por lo que se justifica un cambio para reflejar mejor la riqueza y diversidad del país.

Tras su presentación, la iniciativa generó fuertes críticas y un amplio rechazo en la sociedad peruana. La congresista Nieves Limachi aclaró que la propuesta no le pertenecía y luego tomó distancia de su contenido. Finalmente, ofreció disculpas durante una sesión del Pleno del Congreso por el malestar generado, dejando en claro que no se trataba de una iniciativa suya ni de su bancada, y precisando que solo actuó como intermediaria para trasladar el pedido ciudadano al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“Quiero pedir mis sinceras disculpas a mi heroica Tacna y al país en general por todo lo acontecido por el cambio de la bandera. Sin embargo, debo aclarar que esta no ha sido mi iniciativa, no ha sido una propuesta de ningún funcionario del gobierno, ni del presidente de la república, ni de Perú Libre, ni Perú Democrático”, dijo la legisladora.

Conclusión:

En síntesis, en 2022, Limachi trasladó una solicitud ciudadana al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cumpliendo una función de intermediaria. La propuesta le pertenece al ciudadano Marcos Fortunato Mendoza Huamán, autor de un libro publicado en 2019 donde plantea modificar el diseño y los colores de la bandera nacional. Aunque la iniciativa generó una fuerte reacción social y política, la congresista aclaró públicamente que no era de su autoría, se distanció del contenido y ofreció disculpas por el malestar generado. Por ello, es engañoso afirmar que Nieves Limachi trasladó recientemente un pedido para cambiar la bandera del Perú.

