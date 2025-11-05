Es falso que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para expulsar a todos los venezolanos del Perú: el Congreso lo desmiente

LO FALSO:

Existe un proyecto de ley que propone expulsar a todos los venezolanos del Perú.

LO VERDADERO:

No existe ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de un proyecto de ley que busque expulsar a todos los venezolanos del país.

Prensa del Congreso de La República confirmo que actualmente no hay un proyecto de ley que busque la expulsión de todos los venezolanos del Perú.

En Perú, la potestad de presentar proyectos de ley corresponde al Poder Ejecutivo, a través del presidente del Perú, los congresistas, las comisiones parlamentarias, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, y la ciudadanía, a través de las iniciativas legislativas populares, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, en su boletín "Migradatos. Boletín especializado" de octubre de 2025, hay 715.300 personas venezolanas con estatus migratorio regular en el país, lo que representa aproximadamente el 76% del total de migrantes residentes. No obstante, la organización Ayuda en Acción, en una investigación publicada ese mismo mes, estima que más de 1.6 millones de personas venezolanos (entre población regulares e irregulares) residen actualmente en el Perú.

En ese contexto, circuló en redes sociales la versión de que el actual Poder Ejecutivo, encabezado por José Jerí, presentó un proyecto de ley con el objetivo de expulsar a todas las personas venezolanas del Perú. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva en el portal oficial de proyectos de ley del Congreso de la República y luego de consultar directamente con el propio Congreso, se comprobó que dicha afirmación es falsa.

Post falso difundido en la red social de Facebook

Congreso del Perú desmiente que exista un proyecto de ley que proponga expulsar a todos los venezolanos del Perú

Tras realizar una búsqueda en la página oficial del Congreso de la República, utilizando su buscador de proyectos de ley, dónde se encuentran registradas todas las iniciativas legislativas presentadas hasta la fecha, y aplicar los filtros de búsqueda avanzada, no se encontró ninguna propuesta que plantee la expulsión de las personas venezolanas del Perú.

Además, Verificador de La República se comunicó con el área de prensa del Congreso, quienes confirmaron que hasta la fecha no se presentó ningún proyecto de ley que busque expulsar a todos los venezolanos del país.

Sin embargo, es importante señalar que existen dos proyectos de ley relacionados con la regulación migratoria. El primero es el Proyecto de Ley N.° 02811/2022, que fue aprobado como la Ley N.° 32372. Esta norma establece mecanismos para facilitar la expulsión de personas extranjeras condenadas por delitos y prohíbe su reingreso al país por un período equivalente a la pena máxima del delito cometido.

El segundo es el Proyecto de Ley N.° 10319/2024, actualmente en evaluación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual propone imponer pena privativa de la libertad efectiva a toda persona extranjera que haya sido expulsada y que reingrese de forma irregular al territorio peruano.

Conclusión:

En conclusión, no se encontró ningún registro en el portal oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de un proyecto de ley que proponga expulsar a todas las personas venezolanas del Perú. Asimismo, el área de prensa del Congreso confirmó que, hasta el cierre de esta verificación, no se había presentado ninguna iniciativa legislativa sobre dicho tema. Por lo tanto, es falso que exista un proyecto de ley con esos propósitos.