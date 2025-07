Imagen de una reunión entre el presidente de Siria y Benjamin Netanyahu está manipulada

Usuarios viralizaron una imagen que muestra una supuesta reunión entre el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En la fotografía, ambos jefes de Estado aparecen estrechándose la mano, en aparente señal de un encuentro positivo. Por otro lado, en su mitad inferior incluye el sello de un medio llamado "WKM News", así como un enunciado superpuesto en inglés. “El presidente sirio comete un desliz y comienza a hablar hebreo perfecto durante la reunión con Netanyahu”, señala.

Solo en X, la imagen registra más de 36.600 reacciones, 7.900 reposteos y cerca de 1.800.000 visualizaciones. No obstante, se trata de un material editado digitalmente.

Desinformación sobre Siria e Israel. Foto: captura de X

La versión original de la imagen expone una reunión entre el presidente de Siria y el canciller de Turquía en diciembre de 2024

Efectuamos una búsqueda inversa en Google y localizamos el registro original de la escena en artículos publicados el 22 de diciembre de 2024 por EFE y France 24. Se evidencia, al respecto, una reunión de Ahmed al-Sharaa con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Asimismo, ambos medios internacionales dieron los créditos correspondientes de la imagen a la institución que lidera el funcionario turco. No aparece el rostro de Benjamin Netanyahu en ninguna parte.

Registro original de la imagen viral. Foto: captura de Google / EFE

En ese sentido, mediante otra búsqueda inversa en Google, hallamos la evidencia más antigua de la imagen viral. Publicada el 2 de julio por la cuenta WKM News, asegura en su descripción que Ahmed al-Sharaa, durante la reunión "inesperadamente se deslizó hacia un hebreo impecable, dejando atónitos a los diplomáticos".

Evidencia más antigua de la fotografía viral en la web. Foto: captura de Instagram

Ingresamos al perfil de dicha página para comprobar su naturaleza y descubrimos que se define en su presentación como “La fuente de noticias menos confiable – Noticias falsas | cuenta parodia”. De hecho, varias publicaciones incluyen otras informaciones falsas sobre el líder sirio, al igual que otros objetos o personajes políticos.

El autor de la imagen viral es creador de contenido satírico. Foto: captura de Instagram

Por último, al escribir las palabras clave "Ahmed al-Sharaa", "Benjamin Netanyahu", "reunión", "julio" y "2025" en el buscador de Google, no hallamos ningún reporte periodístico. Sin embargo, una nota difundida el 3 de junio por el medio The New Arab dio a conocer la futura participación del líder sirio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en septiembre en Nueva York. En dicho evento, que reúne a los jefes de Estado de los países del mundo, podría reunirse con el premier israelí bajo el auspicio de Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunciara en mayo el levantamiento de las sanciones a Siria y la solicitud a al-Sharaa a normalizar las relaciones con la nación hebrea.

Conclusión

La imagen viral está alterada. Su versión real data de diciembre de 2024 y en esta no aparece el rostro de Netanyahu, sino el del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

