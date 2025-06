Irán no bombardeó una central nuclear en Haifa, Israel: video es antiguo

En el contexto de las agresiones militares entre el estado de Israel e Irán, se ha viralizado un video que supuestamente muestra la explosión de una central nuclear israelí en la ciudad de Haifa tras uno de los bombardeos de la fuerza aérea iraní. Sin embargo, el metraje es antiguo y no se trata de un ataque.

El video dura 30 segundos y muestra como la supuesta central nuclear de Haifa explosiona por razones que no se explican. Extrañamente, la persona quien graba el suceso, pese a que se encuentra cerca del siniestro, no es herida o no sufre alteraciones por la magnitud de la supuesta explosión nuclear.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla

El bulo que es compartido por las redes sociales llevan descripciones cortas pero precisas con la desinformación que presentan. “Irán ataca con éxito la central nuclear de Haifa”, se lee en una; "URGENTE: Irán ataca con éxito la central nuclear de Haifa", dice otra, que adjudica una presunta fecha del ataque.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo desinformativo más viral se halla en la red social de X (del magnate Elón Musk), que ha logrado recopilar 701.300 visualizaciones, 12.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 558 comentarios.

Explosión es un incendio controlado del 2015

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del video, encontramos que este metraje real ya ha sido usado para descontextualizar periodos de conflictos bélicos desde el 2016, sobre todo en medio oriente; cuando, en realidad, el suceso visto en el bulo corresponde a un simulacro de rescate controlado por la Base de Entrenamiento de la Brigada de Bomberos de Seguridad Pública de Chengdu, en China, el 12 de noviembre de 2015.

Grupos de verificadores de los medios como AFP, Voz de América, hasta las chinas Singapur The Straits y People.cn, han desmentido este bulo. Según lo recopilado por diversos informes del Cuerpo de Bomberos de China, esta práctica se trató de una demostración de rescate realizada en la 8va Reunión de Líderes de los Departamentos de Socorro de Emergencia de Cooperación de Shangai, que tuvo como invitados a los países de Kirguistán, Kazajistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

Comparación entre el video del bulo y las fotografías oficiales de China News. Foto: composición LR/capturas de pantalla

La cuenta oficial de los Bomberos de Sichuan por la red social china Weibo, señaló que ese día se realizó una exhibición de rescate de bomberos con éxito para los Estados miembros de la OCS (Organización de Operación Shangai). "La escena es comparable a una película taquillera, ¡con efectos especiales! Los bomberos son los protagonistas de esta escena", se lee en el comunicado.

En este posteo del 2015, los Bomberos de Sichuan también colgaron en la plataforma imágenes del simulacro, donde se observa a varios de los hombres de rojo apagando el incendio. En estas imágenes se observan las estructuras vistas en el video descontextualizado en el bulo, como la esfera metálica y algunas instalaciones que pertenecerían a la falsa estación nuclear.

Retomando la situación de Israel sobre la supuesta planta nuclear en Haifa, en realidad, no existe. Según los informes del medio The Jerusalem Post, la ciudad de Haifa se abastece de centrales eléctricas que, en efecto, fueron atacadas el 16 de junio de 2025 como parte de la contraofensiva iraní tras la estrategia militar de sabotaje del Mossad israelí contra los científicos de su programa nuclear.

Conclusión

El video se trata de un incendio controlado en China del 12 de noviembre de 2015, como parte de ejercicios de exhibición para una reunión de varios cuerpos de bomberos de los Estados miembros de la OCS. Además, no se tienen registros de una base nuclear israelí en Haifa, pero si de centrales eléctricas dañadas por los bombardeos iraníes. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

