Masacre en Pataz: este video no muestra secuestro de policía por parte de mineros informales

En el contexto de la masacre de Patáz, donde 13 trabajadores de la Minera La Poderosa fueron cruelmente asesinados por una organización criminal, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a un teniente policial secuestrado por unos mineros informales, quienes le interrogan sobre sus actividades en la zona. Este presunto efectivo, que se identifica con un CIP policial y de apellido Moreno, declara que fue pagado con S/ 9.000 por la empresa minera para quitarles socavones a algunos mineros artesanales que se encuentran cerca de los yacimientos. Sin embargo, el metraje se trata de un montaje.

El video tiene una duración de 6.57 minutos, y muestra a un hombre con una pañoleta negra cubierta en los ojos mientras es interrogado por su captor. La falsa víctima, ante las arremetidas del secuestrador, dice que un pelotón policial fue enviado a Patáz por la Minera La Poderosa para quitar yacimientos a mineros informales.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla

PUEDES VER: Video no muestra un ataque misilístico de los hutíes contra la sede del Mossad en Israel

"Atención: los asesinos de 13 trabajadores de seguridad en la Minera Poderosa (Pataz) no son simples delincuentes. Son activistas que cometen actos terroristas y justifican sus crímenes diciendo que 'defienden la minería artesanal'. El video es de enero", se lee en la descripción del viral compartido por las redes sociales.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido fue hallado en la red social de X (antes Twitter), que ha logrado recopilar 87.500 visualizaciones, 548 'me gusta' y 79 veces republicado por diversos usuarios en sus muros personales.

Video de persona secuestrada se trata de un montaje

Para corroborar la veracidad del código de identificación policial CIP y el nombre del supuesto secuestrado, este diario se comunicó con la Policía Nacional del Perú (PNP) para transparentar los datos. La autoridad indicó que el bulo se viralizó en enero del 2025 y que la identificación y el nombre del supuesto teniente, al ser pasados por observación, no existía en los registros oficiales.

En ese sentido, conversamos con la Minera La Poderosa sobre este bulo. La empresa señaló que se trata de un video del 2024 y lo que se muestra es un montaje falso que simula el secuestro de un oficial. Esta corroboración, que indica la empresa, fue hecha junto con la PNP, quienes el 17 de enero alertaron la proliferación de este caso desinformativo por sus redes sociales.

Posteo del especialista en conflictos sociales Pedro Yaranga, en su cuenta de X. Foto: captura de pantalla

Otro detalle que indicó la PNP, es que el falso oficial realizó declaraciones que no tienen coherencia con la jerga policial y que no corresponde a un evento anterior a la masacre de Pataz. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes con uno de los fotogramas del metraje, encontramos que algunos medios locales y páginas con parcialidad política difundieron el audiovisual como cierto.

No obstante, fuentes cercanas de La República indicaron que el falso policía se trata un ex cadete del Ejército del Perú (EP), y que en febrero de este 2025 fue capturado por intentar robar fusiles Galil en el cuartel de Chorrillos.

Realizamos búsquedas con palabras clave sobre la acotación y encontramos un informe de Infobae que, en efecto, señala la captura de un ex cadete de la promoción 127 del EP, quien fue dado de baja en 2020 por presuntos actos ilícitos que lo vinculan a una estafa piramidal. En la nota se comparte una publicación hecha por el experto en seguridad y conflicto social, Pedro Yaranga, quien comunicó que el individuo capturado se trata de la misma persona que vemos en el bulo actual en el contexto de los asesinatos en Patáz. Al revisar la cuenta oficial de Yaranga en X, encontramos que dicha publicación sigue en la web con la fecha del 25 de febrero de 2025.

Conclusión

El video no muestra a un policía, sino que se trataría de un ex cadete que presuntamente se encuentra involucrado en delitos de robo y estafa. La Minera La Poderosa y la PNP descartaron que se trata de un efectivo secuestrado por mineros ilegales y que en realidad es un montaje. Un reporte periodístico de Infobae señala que dicho ex militar fue excluido del Ejército del Perú en 2020 por diversos cuestionamientos, además, el especialista en seguridad y conflictos sociales, Pedro Yaranga, publicó en su cuenta oficial de X dicha afirmación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.