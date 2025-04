Este discurso del papa Francisco sobre Gaza no fue el último antes de su fallecimiento El mensaje fue transmitido a finales de 2023 y su última referencia sobre Gaza no fue pública.

Tras sufrir graves problemas de salud en los últimos 2 meses, el papa Francisco falleció en la mañana del 21 de abril de 2025 en su departamento de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, producto de un ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Su partida, luego de 12 años de pontificado, deja un vacío que deberá ser resuelto en el cónclave de la primera quincena de mayo con la elección de su sucesor.

En ese contexto, se hizo viral en redes un video de 1 minuto y 12 segundos que expone un discurso del 266.º papa de la Iglesia católica acerca de Gaza, considerado supuestamente como el último previo a su deceso. Desde el balcón del Palacio Apostólico, Francisco denuncia en italiano la convulsionada situación social en este territorio palestino, a causa de la guerra entre Israel y Hamás. "Civiles desarmados están sometidos a bombardeos y disparos. (...) Una madre y su hija, la señora Nahid Khalil Anton y su hija Samar Kamal Anton, fueron asesinadas y otras personas resultaron heridas por francotiradores (...). Algunos dicen: 'Es terrorismo, es guerra'. Sí, es terrorismo, es guerra. Por eso, la Escritura dice que 'Dios hace cesar las guerras... quiebra arcos y rompe lanzas'. Oremos al Señor por la paz", afirmó.

"El papa Francisco aprovechó su último discurso público para pedir un alto el fuego en Gaza", señala el mensaje de un posteo con más de 7.500 reacciones y 121.000 visualizaciones en X. Sin embargo, el material corresponde a una antigua alocución ofrecida por el fallecido pontífice.

Discurso del papa Francisco sobre Gaza se realizó en diciembre de 2023, previo a la celebración de la Navidad

Para verificar la certeza del contenido difundido, efectuamos una búsqueda inversa de imágenes en Google mediante la selección de un fotograma. El resultado nos llevó a una publicación realizada el 17 de diciembre de 2023 por el medio Vatican News en su canal de YouTube. Al respecto, señaló que el contexto fue el rezo del Ángelus, que se lleva a cabo diariamente al mediodía.

La secuencia dura aproximadamente 19 minutos, en los cuales el papa Francisco dirigió la tradicional oración desde la Basílica de San Pedro y complementó su prédica con una reseña acerca de temas sociales a nivel global; entre ellos, la situación del conflicto en Gaza. Esta última cuestión se puede evidenciar en el lapso comprendido entre los minutos 12:18 y 13:20, que fue extraído para la elaboración del video viral y exponerlo como un supuesto hecho reciente.

A través de su sitio web institucional, la Santa Sede publicó el discurso completo del fallecido líder católico, mientras que Vatican News elaboró una nota enfocada en su mención sobre Gaza. En tanto, Voz de América reportó que ese día Francisco cumplió 87 años y lo celebró con un pastel durante una audiencia festiva con un grupo de niños, horas antes de efectuar el Ángelus.

Por otra parte, el último discurso público del papa Francisco se produjo el domingo 20 de abril, en medio de la celebración de la Pascua de Resurrección. Allí, el ex sumo pontífice impartió la bendición 'Urbi et Orbi' ante una gran cantidad de feligreses; no obstante, designó al monseñor Diego Ravelli para la lectura de su homilía, que giró en torno a un llamado a la paz y la solidaridad en el mundo. Ese mismo día, sostuvo una reunión en la Casa Santa Marta con el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, con quien intercambió saludos pascuales.

Finalmente, la última referencia de Jorge Mario Bergoglio (nombre secular del difunto papa) sobre Gaza ocurrió en la noche del sábado 19 de abril, antes de la vigilia pascual. Según el testimonio del sacerdote argentino Gabriel Romanelli en un artículo de la BBC, el acto fue a través de una llamada telefónica al cura egipcio Youssef Asad, con quien está a cargo de la parroquia Sagrada Familia, la única de rito católico en el enclave palestino. Romanelli comentó que el papa siempre les preguntaba si tenían comida y medicinas suficientes, además del estado de los niños en plena guerra.

Conclusión

El clip viral que hace alusión a Gaza no fue la última intervención pública del papa Francisco antes de fallecer. Circula en la web desde diciembre de 2023 y fue pronunciada ese día durante el rezo del Ángelus. En esa línea, la última mención que hizo del territorio palestino sucedió el 19 de abril del presente año mediante una comunicación telefónica con un párroco egipcio de la zona. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

