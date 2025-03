Video no corresponde a los restos de la nave espacial Starship que explotó el 6 de marzo de 2025 Las escenas difundidas en la secuencia se relacionan con el estallido de otro vuelo de Starship a inicios del presente año.

El 6 de marzo, la nave espacial Starship, propiedad de la compañía privada estadounidense SpaceX, explotó 9 minutos después de su despegue desde su centro de instalaciones en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos. Aunque se trató de una misión no tripulada como en los 7 lanzamientos anteriores, el incidente constituye el segundo estallido consecutivo en menos de 2 meses de un vuelo de prueba ejecutado por la empresa que lidera Elon Musk. En ese contexto, usuarios divulgaron en redes sociales un video de 7 segundos que muestra los restos de dicho cohete por el cielo de las islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe. No obstante, el archivo no corresponde al reciente hecho.

La secuencia fue grabada en formato horizontal y durante el atardecer. Los escombros de la nave generaron una cadena de fuegos artificiales, lo que provocó voces de asombro entre los testigos, quienes no aparecen en las escenas.

"Otra vista impresionante de los restos de Starship sobre las islas Turcas y Caicos. SpaceX confirma un "rápido desmontaje no programado durante su ascenso"", reza la descripción de las publicaciones virales en Facebook y X, que circulan desde el 6 de marzo. Hasta la fecha, ambos contenidos registran conjuntamente más de 2.400 reacciones, 60 comentarios y 155.000 visualizaciones.

Desinformación sobre la explosión de Starship en marzo de 2025. Foto: captura de X / Facebook

Video corresponde a los restos de la nave Starship que explotó el 16 de enero de 2025

Seleccionamos un fotograma clave del clip y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google. Como resultados, hallamos una publicación realizada el 16 de enero de 2025 por el usuario Mohsin Ali en la red social X. "A la gente seguramente le encantaron los fuegos artificiales", escribió al respecto, sin ofrecer un contexto concreto.

Registro más antiguo del video viral. Foto: captura de X

No obstante, el posteo forma parte de un hilo de 12 tweets que muestran varios videos de los fragmentos del cohete estallado. "El vuelo 7 de Starship de SpaceX, que despegó a las 4:37 p. m. CST desde Starbase en el sur de Texas, fracasó. La nave espacial se desintegró y se observaron restos que reingresaban a la atmósfera terrestre sobre las islas Turcas y Caicos", reveló el usuario en el primero de todos, cuyo contenido expone el momento exacto de la explosión.

Publicación que narra el contexto del suceso. Foto: captura de X

Las secuencias del estallido fueron compartidas por el diario The New York Times, quien señaló que dicho vehículo espacial era el séptimo vuelo de prueba de SpaceX y su desplome se debió a un "fallo catastrófico" en la parte superior cuando se dirigía al espacio. Asimismo, mencionó que los trozos de la nave pudieron ser avistados en varias islas del Caribe y agregó que los 6 lanzamientos anteriores, a pesar de no haber sido perfectos, experimentaron un "progreso constante" en cada uno.

De igual manera, los periódicos Libre y Listín de República Dominicana indicaron que los restos del cohete se observaron como un espectáculo de fuegos artificiales en la zona norte del país a las 6:50 p. m. del horario local (5:50 p. m. hora peruana), al igual que en las islas Turcas y Caicos, que se encuentran a casi 330 kilómetros al norte de su territorio. De otro lado, según El País, el fallido ensayo ocurrió en un panorama importante para SpaceX, que planeaba otras "dos docenas de vuelos de prueba más" con el cohete Starship a lo largo de este año con el futuro propósito de llegar a la Luna y a Marte.

Por último, de acuerdo con reportes de Marca, CNN y Voz de América, los trozos de la nave siniestrada el 6 de marzo surcaron el cielo del sur de Florida y Bahamas. En ninguno de los casos se manifiesta a las islas Turcas y Caicos como otro de los lugares por donde fueron vistos dichos fragmentos.

Conclusión

El video, si bien está relacionado con la explosión del cohete Starship, expone un evento pasado de esa naturaleza. Según una pesquisa, fue registrado el 16 de enero del presente año y pudo ser observado en las islas Turcas y Caicos, a diferencia del ocurrido el 6 de marzo, en el cual solo fue detectado en el sureste de Estados Unidos y Bahamas. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

