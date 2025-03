Esta imagen no muestra una espada gigante descubierta en un sitio arqueológico desconocido: fue creada con IA El análisis del programa Undetectable.ia confirmó que el 100% de la fotografía es artificial. Además, se observan inconsistencias notables, como rostros no reconocibles y falta de sombras en la espada.

A través de las redes sociales, viene circulando una imagen que supuestamente pertenece al hallazgo de una espada gigante en un sitio no revelado, que habría pertenecido a un guerrero o a un ser de dimensiones extraordinarias que pudiese haber vagado por la "tierra antigua". Sin embargo, esta fotografía fue creada con IA y la narrativa es falsa.

La fotografía muestra a dos hombres alrededor de dicha espada enorme encontrada en algún desierto del mundo, con muestras de desgaste. Esta imagen ha sido hallada en diferentes posteos, como en supuestas listas de objetos antiguos hallados o en publicaciones que cuentan historias del falso artefacto.

"Los gigantes alguna vez caminaron sobre la Tierra: sus huesos estaban escondidos, pero se han encontrado sus espadas colosales. Esta espada, demasiado grande para ser empuñada por un humano promedio, sugiere la existencia de seres de dimensiones extraordinarias que pudieron haber vagado por la Tierra en la antigüedad", se lee en uno de los posteos difundidos por las redes.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viralizado se halló en la red social de X (antes Twitter), que ha logrado recopilar 14.800 millones de visualizaciones, 75.000 'me gusta', 5.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 888 comentarios.

Imagen de espada gigante fue elaborada con IA

Para saber el nivel de incidencia con inteligencia artificial, evaluamos la imagen con el programa de detección Undetectable.ia, que analizó el fotograma comparando patrones recurrentes en la creación de este tipo de desinformación. El resultado fue que el 100% de la imagen fue hecha con IA.

Resultados de la detección del programa Undetectable.ai. Foto: captura de pantalla.

También podemos observar algunas inconsistencias en algunas partes de la fotografía. La más notoria a simple vista es que los rostros de las dos personas que están alrededor de la espada no son reconocibles o no tienen rasgos que sean percibidos; también una parte de la espada pierde textura con el desierto a su alrededor al no mostrar una sombra y, por último, una mancha blanca pixelizada que es incoherente con el paisaje.

Inconsistencias en la imagen hecha con IA.

Otros verificadores, como Snopes, encontraron más de estos falsos hallazgos creados con IA, que puntualizan que son restos de gigantes de Turquía de hace más de 3.000 años de antigüedad. Al igual que este verificador, evaluaron las imágenes con ayuda de un programa de detección y de forma manual.

Conclusión

La fotografía fue hecha con IA y no corresponde a un hallazgo arqueológico. La imagen fue sometida a un programa de detección que halló un 100% de coincidencias con patrones que utilizan este tipo de tecnologías. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

