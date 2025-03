Donald Trump no asistirá a Rusia el 9 de mayo por el Día de la Victoria El portavoz ruso, Dmitry Peskov, desmintió la información, aclarando que no hay confirmación de la presencia de Trump en la conmemoración del 80.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

Donald Trump y Vladímir Putin han entablado comunicaciones y opiniones desde el inicio de este 2025, siendo el tema principal el reordenamiento de lazos diplomáticos, la disminución de las sanciones económicas y, sobre todo, la tregua de paz por la guerra en Ucrania, pero sin intervención de Zelenski, el mandatario de Kiev.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente Donald Trump asistirá a la celebración del Día de la Victoria en la Plaza Roja en Rusia este 9 de mayo, en conmemoración a la derrota del ejército nazi comandado por Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la información es falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Los posteos son acompañados por una imagen compuesta por tres retratos de los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y China, los tres separados por una franja blanca que asemeja a un papel partido con la mano.

"Trump llegará a Moscú el 9 de mayo y se reunirá con Putin para asistir al 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Xi también estará allí", se lee en el primer párrafo del enunciado viralizado.

Donald Trump rechazó invitación de Putin

Para rastrear dicho enunciado, realizamos una búsqueda con palabras clave en inglés como "Donald + Trump + will + attend + Russia + on + May + 9 + for + Victory + Day" en la interfaz de Google. Encontramos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmintió el rumor comentando en una rueda de prensa del 21 de febrero que no aceptó ninguna invitación.

Por otro lado, el portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, comentó que no hay ninguna confirmación de que Donald Trump esté presente en el 9 de mayo, respondiendo con un rotundo "no".

Donald Trup indicó que no asistirá a la invitación de Vladímir Putin. Foto: captura de YouTube.

Los medios que informaron sobre la declaración del supuesto acercamiento de Trump a la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Victoria, señalan que el enunciado provino del medio francés Le Point, quienes publicaron una nota donde se señala que, con base en sus fuentes, uno de los invitados más importantes sería el gobernante de los Estados Unidos.

Sobre la invitación de Xi Jinping, el mandatario chino declaró que aceptó la invitación del líder del Kremlin y que sí asistirá a la Plaza Roja en Moscú el 9 mayo, en el 80 aniversarios de la victoria sobre la Alemania Nazi.

Conclusión

Donald Trump declaró en una conferencia de prensa del 21 de febrero de 2025 que no asistirá a Moscú para la conmemoración del Día de la Victoria, que celebra el 80 aniversario de la caída de la Alemania Nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial. La desinformación proviene de un medio francés que indicó que el mandatario de Estados Unidos sí asistiría a dicha ceremonia, por lo que fue desmentido por distintas autoridades de ambos países implicados. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.