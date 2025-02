Video no muestra "el último adiós" de la cantante mexicana Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio, cuyo nombre de pila fue Francisca Viveros Barradas, falleció el último 17 de febrero a la edad de 77 años, a causa de un infarto mientras dormía en su domicilio situado en la ciudad mexicana de Xalapa, estado de Veracruz. La intérprete de famosas rancheras como Rata de dos patas y Tres veces te engañé arrastraba problemas de salud desde hace varios años, lo que mermó su condición física de forma progresiva. En ese marco, usuarios difundieron en redes sociales un video que da a conocer, aparentemente, su último mensaje a la opinión pública poco antes de su muerte. No obstante, esta información es errónea.

En el registro fílmico, que incluye un cintillo en la parte inferior con un enunciado que refiere a su "último adiós", se observa a Paquita la del Barrio con un camisón y postrada en una cama. A lo largo de los 57 segundos y con dificultades para expresarse con fluidez, ella comparte el siguiente comunicado: "Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo 2 o 3 semanas y, en realidad, no puedo caminar muy bien. No puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces discúlpenme. Les pido mil disculpas de veras, a la empresa, a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes. Muchas gracias".

PUEDES VER: Shakira no publicó una canción de solidaridad con Venezuela: es un montaje

"El último adiós de Paquita la del Barrio", se lee en el epígrafe de las publicaciones virales en Facebook y X, que circulan desde el 18 de febrero. Hasta la fecha, estos contenidos registran conjuntamente más de 20.000 reacciones, 120 comentarios y 1.320.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Paquita la del Barrio. Foto: captura de Facebook / X

Video que muestra a Paquita la del Barrio fue publicado en enero de 2022 y anunciaba la cancelación de un concierto

Seleccionamos un fotograma específico del material audiovisual y realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google. Como resultado, obtuvimos una publicación realizada el 26 de enero de 2022 por el medio televisivo mexicano TVO en Facebook. Se aprecia que el clip presenta dimensiones más grandes y no lleva ningún cintillo. Su contexto se centra en la cancelación de una presentación musical que Paquita la del Barrio tenía programada 3 días después en la ciudad de Moroleón, estado de Guanajuato, por problemas de salud.

Versión original del video real. Foto: captura de Facebook

El medio Azteca Quintana Roo confirmó dicha noticia al compartir una captura del video en cuestión y el comunicado de la Oficina de Representación Artística de la cantante mexicana, posteado ese mismo día en su cuenta de Instagram. Asimismo, señaló que no era la primera vez que se enfrentaba a un mal de salud, ya que en 2021 sufrió un problema en los pulmones que la condujo a una temporal hospitalización.

Documento que daba a conocer la cancelación del evento de la cantautora ranchera. Foto: captura de Instagram

Otros rotativos internacionales como Chicago Tribune, Radio Fórmula, AS México, El Informador y Caracol Televisión hicieron eco de la información y remarcaron que la artista fue sometida a un procedimiento médico para aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático. Además, mencionaron que, una vez recuperada, efectuaría una gira musical al lado de su compatriota Lupita D'Alessio.

Más recientemente, el 16 de enero del presente año, una nota del diario mexicano El Financiero reveló que Paquita la del Barrio sufría depresión por sus inconvenientes para caminar y su último concierto había acontecido el 1 de abril de 2023. De igual forma, mencionó que requería oxígeno de forma continua para contrarrestar las afecciones pulmonares.

Conclusión

El video viral de Paquita la del Barrio no es reciente. Originalmente, fue publicado a inicios de 2022 y exponía la cancelación de su participación en un evento, ya que se encontraba indispuesta. Sin embargo, la artista se recuperó unas semanas después y retomó su agenda de actividades. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.