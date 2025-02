Donald Trump no revocó la autorización de seguridad de Barack Obama: se trata de una sátira Desinformación proviene de una encuesta sátira de Facebook. Sin embargo, es cierto que Trump comentó que no dará seguridad privada a Joe Biden.

Después de que Donald Trump decida no transmitir secretos de Estado o información confidencial a Joe Biden, además de revocarle la seguridad personal, se ha viralizado en redes sociales que también ha solicitado lo mismo con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Sin embargo, la narrativa proviene de una sátira.

Los posteos difundidos vienen acompañados de dos fotografías mostrando los rostros en primer plano de Barack Obama llorando y Donald Trump con la mirada de Kubrick, separados por una línea blanca. Otros solo muestran el rostro del expresidente estadounidense del 2009.

Posteos desinformativos en la red social de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla.

"Última hora: Trump revocó la autorización de seguridad de Barack Obama para la Casa Blanca. Me encanta ver a a estos progres recibir su merecido", se lee en el posteo más viral en la red de X, que ha logrado alcanzar 6.268 visualizaciones, 294 'me gusta', 94 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 6 comentarios. Anteriormente otro usuario publicó el mismo bulo y tuvo un alcance de 45.000 visualizaciones, pero borró la publicación.

Desinformación proviene de una sátira

Rastreamos dicho enunciado realizando búsquedas inversas con las palabras clave "Donald Trump revokes personal security for Barack Obama" y no hallamos información que acredite el viral. Sin embargo, encontramos uno de los usuarios que publicó el viral con la data más antigua en idioma inglés americano el día 7 de febrero de 2025.

Publicación de uno de los posteos más virales en idioma inglés en X, traducido por Google. Foto: composición LR/capturas de pantalla.

"Última hora: Trump revocó la autorización de seguridad de Obama para la Casa Blanca", se lee en el post que hizo dicha cuenta, para luego colocar en un hilo de X que "necesitamos desesperadamente una fuente o un botón satírico si las notas de la comunidad no reconocen", etiquetando luego a Elon Musk. Esta publicación tuvo un alcance de 4 millones de personas, con 128.000 'me gusta'.

También el medio The Economic Times desmintió el bulo, señalando que la sátira proviene de una encuesta en Facebook creada por una página satírica llamada "America´s Last Line of Defense", que tiene como lema "nada de aquí es real".

Sin embargo, como mencionamos al inicio de este reporte, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí comentó que está dispuesto a revocar "inmediatamente" la autorización de seguridad de Joe Biden, en represalia a lo que hice el anterior mandatario contra Trump el 2021.

Conclusión

El bulo proviene de un enunciado satírico que inició en una página de Facebook y luego fue rebotado por otros usuarios en X, siendo en ambos casos advertidos de que el contenido es falso. Además, el medio The Economic Times también desmintió dicha desinformación. Sin embargo, es cierto que Donald Trump busca revocar la seguridad del expresidente Joe Biden como parte de una represalia del 2021. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

