Vladímir Putin no dijo que el 95% de los ataques terroristas en el mundo están coordinados por la CIA

En medio de la continua tensión entre Ucrania y Rusia por la guerra en la región de Kursk, se ha viralizado en redes sociales la afirmación de que Vladímir Putin, mandatario del Krem, habría declarado que el 95% de los ataques terroristas en el mundo son coordinados por la CIA, acompañada de una imagen de la supuesta conferencia de prensa donde se habría pronunciado dicha frase. No obstante, esta narrativa es falsa.

Los posteos vienen acompañados de una captura de pantalla que muestra a Putin alzando el brazo hacia un lado mientras responde a un micrófono. Arriba de esta imagen, se encuentra la descripción principal del enunciado de estas desinformaciones.

"Putin: 'El 95% de los ataques terroristas en el mundo están coordinados por la CIA y el 5% restante fue que les falló la estrategia'", se lee en dicha captura de pantalla, mientras se lee en la descripción si estarías de acuerdo con el supuesto dicho del mandatario ruso.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viral se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 26.900 visualizaciones, 1.000 'me gusta', 719 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 124 comentarios.

Vladímir Putin no habló en contra de la CIA

Realizamos búsquedas inversas con palabras clave como "Vladímir + Putin + says + that + 95% + of + terrorist + attacks + were + coordinated + by + the + CIA", y no hallamos información oficial al respecto, también ejecutamos la misma búsqueda en idioma ruso sin éxito. En tal sentido, evaluamos la fotografía en la que se muestra a Putin supuestamente decir dicha frase, y encontramos que pertenece a una presentación de octubre de 2021.

Se trata de la sesión plenaria N18° de la Reunión Anual del Club de Discusión Valdai, del cual el mandatario realiza cada año para mencionar los balances de su gobierno, así como también responder consultas de la prensa y la población rusa. En esta reunión en ningún momento mencionó a la CIA, mucho menos que ellos lideran los ataques terroristas. Los temas abarcados en esta reunión fueron la inflación mundial, la escasez alimentaria, las relaciones con Estados Unidos (primer gobierno de Donald Trump), y la pandemia.

Encontramos una nota publicada por la BBC que señala que Putin agradeció a Donald Trump por los servicios prestados por la CIA al advertir un posible ataque terrorista en una institución religiosa el 17 de diciembre de 2017. Gracias a ello, el FSB ruso pudo neutralizar la célula y salvar la vida de varias personas ante un atentado suicida.

Conclusión

No existe información oficial que asegure dicha cita del mandatario de Rusia, Vladímir Putin. Se realizaron búsquedas inversas con palabras clave y encontramos que la fotografía viralizada junto al enunciado data del 22 de octubre de 2021 y corresponde a la reunión anual que el líder del Kremlin realiza cada año. En dicho foro, Putin nunca menciona a la CIA, menos la señala como coordinadora de los ataques terroristas en el mundo. Además, encontramos que en el primer gobierno de Donald Trump, la agencia de inteligencia apoyó a la FSG para evitar un ataque terrorista en territorio ruso. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

