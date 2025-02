Imagen de reunión entre Donald Trump y candidato chileno José Antonio Kast no es real La escena fue creada artificialmente y no hay registros periodísticos que confirmen su autenticidad.

Se hizo en redes sociales una fotografía que muestra a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en compañía de José Antonio Kast, político conservador de Chile y candidato presidencial de cara a las elecciones del 16 de noviembre del presente año en la nación sureña. No obstante, se trata de un contenido ficticio.

La imagen, publicada el 31 de enero en TikTok, incluye dos enunciados que detallan el alcance del supuesto encuentro. "El presidente Trump recibió este lunes a José Antonio Kast", se lee en la zona superior. "Se vienen cosas para Chile", figura en la parte inferior. A la fecha, ha obtenido un total de 12.500 reacciones, 995 comentarios y 128.600 visualizaciones.

Desinformación sobre Donald Trump y José Antonio Kast. Foto: captura de TikTok

La imagen fue elaborada mediante Inteligencia Artificial (IA)

Efectuamos una búsqueda inversa en Google y hallamos el primer registro de la escena en una publicación hecha el 20 de enero por el usuario El Conde en la misma red social. De acuerdo con el enunciado del bloque superior, Trump recibió supuestamente a Kast ese mismo día (lunes), en el marco de su segunda investidura presidencial.

Evidencia más antigua de la fotografía viral. Foto: captura de TikTok

Sin embargo, no encontramos ningún artículo periodístico que diera cobertura a esta hecho, luego de escribir las palabras clave "Donald Trump", "recibimiento", "toma de posesión" y "José Antonio Kast" en el servidor de Google. De igual forma, tampoco detectamos ninguna referencia concreta de la gráfica en las redes sociales de ambos líderes políticos (aquí, aquí).

Asimismo, el exdiputado chileno (2002-2018), quien cayó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021 ante Gabriel Boric, declaró que no fue invitado a dicha ceremonia, en una entrevista concedida a la emisora local ADN. "No me invitaron, pero estoy muy contento de que haya sido electo", afirmó. En esa línea, a través de su cuenta de X, envió un mensaje de felicitación al líder estadounidense con motivo del inicio de su segundo mandato.

Comentario de José Antonio Kast sobre la toma de posesión de Donald Trump. Foto: captura de X

Desde esta perspectiva, realizamos un análisis de la imagen en el programa Is It AI?, destinada a verificar si los registros gráficos o fílmicos son reales o digitales. El resultado mostró una probabilidad de 78% de ser un material creado con Inteligencia Artificial (IA), bajo el método Midjourney.

Resultado de la evaluación en Is It AI?, programa detector de deepfakes. Foto: captura de Google

Al revisar con mayor detalle la fotografía, notamos varias inconsistencias que ratifican su falsedad. Por ejemplo, el dedo pulgar de la mano derecha de Trump aparece con un tamaño deforme y desproporcionado en comparación con los otros de la misma extremidad. Además, los pines de ambos políticos son incongruentes con los que suelen portar en eventos públicos. En el caso del magnate estadounidense, muestra una insignia sin colores consistentes en vez de la bandera de Estados Unidos. En tanto, con respecto al líder conservador chileno, se observa una versión defectuosa de la bandera de Chile (sin la estrella blanca) y no el isotipo de su organización política (Partido Republicano).

En amarillo, las anomalías halladas en la imagen viral. Foto: captura de TikTok

Conclusión

La escena viral del encuentro entre Donald Trump y José Antonio Kast es un bulo. De acuerdo con una evaluación, se determinó que fue fabricada por intermedio de Inteligencia Artificial (IA). Una serie de irregularidades en su composición confirman este resultado. Por añadidura, ningún medio periodístico reportó su existencia y tampoco figura en las redes sociales de ambos políticos. Por lo tanto, calificamos el posteo como falso.

