Este anuncio de Marco Rubio sobre una futura caída de Nicolás Maduro no es actual El pronunciamiento data de inicios de 2019, cuando aún no dirigía la política exterior de Estados Unidos.

Marco Rubio, actual secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos y primer latino en ocupar este cargo, viene realizando del 1 al 6 de febrero una gira por 5 países de Centroamérica y el Caribe con la migración, la seguridad y la influencia de China como temas de agenda. El 4 de febrero, durante su visita a Costa Rica (tercera parada), calificó a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba como "enemigos de la humanidad", al responsabilizarlos de la crisis migratoria en la región. Bajo ese panorama, se hizo viral en redes sociales un video que expone un mensaje suyo contra la continuidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado. Sin embargo, este material no es reciente.

A lo largo de los 14 segundos que dura el registro fílmico, el político republicano lleva puestos unos lentes de sol y es acompañado por un grupo de personas, en su mayoría hombres. "No pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza, que el mundo está con ustedes. El único que está aislado es Nicolás Maduro y los criminales que lo rodean. Pero pronto, no importa el tiempo que tome, pronto, la libertad regresa a Venezuela y la prosperidad", asegura en su intervención. Se observa, además, un cintillo con letras en la parte inferior que presenta el hecho como una noticia de última hora.

"Tenga la esperanza, pueblo de Cuba y pueblo de Venezuela, la libertad llegará, Marco Rubio y Trump está con ustedes. ¡Marco Rubio tiene todo para ser el sucesor de Trump! ¿Apoyas sus palabras?", señala un posteo en X. "Urgente: el secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que muy pronto caerá Maduro en Venezuela. ¿Cuántos lo creen?", narra una publicación en Instagram. Hasta la fecha, estos contenidos acumulan más de 25.200 reacciones, 3.150 comentarios y 970.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Marco Rubio. Foto: captura de X / Instagram

El anuncio fue grabado en Cúcuta, Colombia, en febrero de 2019, cuando Marco Rubio era senador por Florida

Seleccionamos un fotograma específico de la secuencia y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google. Dentro de los resultados, encontramos un video publicado el 17 de febrero de 2019 que coincide con las dimensiones del ejemplar viral. Su autor, Hiklic Salazar, ubicó el contexto del hecho en el arribo de Rubio a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander y límitrofe con Venezuela, para coordinar la entrada de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a la nación llanera. En aquella fecha, el actual secretario de Estado de EE. UU. ejercía como senador por el estado de Florida.

Contexto real del clip viral. Foto: captura de Facebook

La cadena Univisión difundió ese mismo día una secuencia de mayor duración sobre la presencia del entonces parlamentario en dicha ciudad de Colombia. Compuesta por tomas más cercanas, se observa que Rubio, si bien lleva puesto una gorra blanca, viste los mismos lentes de sol y polo plomo distinguidos en las escenas del clip viral.

La noticia fue abordada por diversos medios internacionales. France 24 indicó que los objetivos de la visita de Marco Rubio a esta zona fronteriza fueron la supervisión de la asistencia humanitaria que se encontraba en Colombia y el envío de un mensaje solidario al pueblo venezolano. Además, mencionó que un grupo importante de médicos y voluntarios ofrecieron atención básica a miles de ciudadanos que esperaban obtener medicamentos en Caracas, con el fin de combatir enfermedades relacionadas con la piel, así como la diabetes e hipertensión.

Por su parte, DW resaltó la exigencia formulada por Rubio a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de permitir el acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Asimismo, informó que el político republicano, hijo de inmigrantes cubanos, arribó a Cúcuta en compañía del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y el representante (diputado) por Florida, Mario Díaz-Balart, también militante del máximo partido conservador de la nación norteamericana.

De igual forma, otros rotativos como CNN, CiberCuba y ABC dieron cobertura al suceso. Nueve días atrás, France 24 reportó la negativa de Nicolás Maduro al ingreso del cargamento humanitario a territorio venezolano, calificándolo como un "show" de la oposición, encabezada en ese tiempo por Juan Guaidó, quien se había juramentado el 23 de enero de ese año como "presidente encargado" del país sudamericano.

Conclusión

El video que muestra el pronunciamiento de Marco Rubio dirigido a los ciudadanos venezolanos sobre una futura salida de Nicolás Maduro del poder, no es reciente. Según las búsquedas correspondientes, ocurrió realmente en febrero de 2019, cuando el entonces senador visitó la ciudad colombiana de Cúcuta para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria remitida por Estados Unidos a Venezuela. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.