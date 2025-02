Oprah Winfrey no se va de Estados Unidos por las primeras medidas de Donald Trump Información proviene de un sitio web de noticias falsas y fue rebotada por páginas satíricas.

Tras las primeras medidas de deportaciones masivas ejecutadas por Donald Trump y avaladas por el magnate Elon Musk, se ha viralizado en redes sociales la noticia de que la famosa conductora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey, decidió abandonar su programa y mudarse a Italia debido al clima político en Estados Unidos. Sin embargo, esta información es una sátira.

Los posteos encontrados en las redes sociales y algunas páginas están acompañados de una imagen compuesta por una fotografía de Oprah Winfrey levantando la mano y una bandera de Italia con el fondo de un cielo abierto.

"Última hora: Oprah Winfrey decidió poner fin a su legendario programa de televisión y mudarse a Italia: "no puedo vivir en EE. UU. durante los próximos 4 años, es demasiado", se lee en la descripción de las publicaciones. Al lado de este titular, prosigue un link que nos dirige a la supuesta nota informativa.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viral fue encontrado en la red de Threads, con 1.900 'me gusta', 327 comentarios, 109 republicaciones por distintos usuarios en sus muros y 91 veces compartidos por distintas redes sociales.

Oprah no se muda a Italia: se trata de una sátira

Realizamos búsquedas con palabras clave como "Oprah + leaves + the + United + States + Donald + Trump + measures", y no encontramos información oficial al respecto. También revisamos las redes sociales de la conductora y no hallamos confirmación de su partida a Italia. Por el contrario, encontramos publicaciones que muestran su apoyo a proyectos de comunicación, entrevistas con diversos profesionales y figuras públicas, entre otros contenidos.

Sin embargo, realizamos un rastreo a los enlaces adjuntos en los posteos desinformativos. Hallamos que provienen de un sitio web de farándula y noticias falsas llamado 'Usa Bombin', del cual, fue nuevamente rebotado por páginas de sátira genéricas que, en mayoría, son encontradas en este tipo de psicosociales.

Además, estas afirmaciones tendenciosas se basan en las antiguas fricciones que ha tenido la presentadora con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones ha comentado falsas anécdotas en contra de Oprah.

El medio CNN, de la sección política, destacó el 22 de septiembre que Donald Trump contó dos historias falsas sobre Oprah. Una de ellas cuenta que la conductora habría invitado al actual presidente a su último programa en 2011 como parte de su apoyo a su candidatura; sin embargo, el medio verificó dicho episodio y no encontró aparición alguna de Trump. Esta historia la viene contando desde el 2013.

Conclusión

La información proviene de un sitio web de bulos que luego fue replicado por páginas satíricas genéricas. Además, Donald Trump contó en sus mítines distintas historias falsas sobre su relación con Oprah Winfrey y su programa desde el 2013. En ese mismo sentido, también verificamos las cuentas oficiales de la conductora y no encontramos ninguna información que afirme dicha huida de Estados Unidos para vivir en Italia por las medidas del segundo gobierno de Trump. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

