Es falsa esta imagen que muestra el rescate del avión accidentado en Washington

Un avión de la empresa American Airlines y un helicóptero militar colisionaron el 29 de enero y cayeron al río Potomac, cerca del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, situado en Washington D.C., capital de Estados Unidos. El accidente aéreo dejó un saldo de 67 muertos (64 de la aeronave y 3 del helicóptero) y ningún sobreviviente, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales. En este contexto, usuarios difundieron en redes sociales una fotografía que expone el trabajo de un grupo de rescatistas sobre los restos de la avioneta que luce parcialmente hundida en el agua. No obstante, representa un bulo.

La escena aparece en unas publicaciones de Facebook y X, que circulan desde el 30 de enero. "Según el jefe de bomberos de Washington, no hay supervivientes en el accidente aéreo de Washington. Las tareas de rescate se han trasladado ahora a una operación de recuperación", señala un cibernauta al respecto. Hasta la fecha, ambos contenidos acumulan un total de 608 reacciones, 108 comentarios y cerca de 50.000 visualizaciones.

Desinformación sobre el reciente accidente aéreo en Estados Unidos. Foto: captura de X / Facebook

La imagen del avión accidentado fue generada con Inteligencia Artificial (IA)

Para comprobar si la escena en cuestión es auténtica, recurrimos al programa Hive Moderation, que permite detectar el uso de inteligencia artificial en imágenes, audios y videos. Según el análisis, contiene, efectivamente, un elevado porcentaje de haber sido creada mediante esta herramienta tecnológica.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

Desde una perspectiva más minuciosa, encontramos varias inconsistencias en la foto. Por ejemplo, detrás de los rescatistas del avión se evidencian unas patrullas estacionadas en la superficie del río y no sobre tierra, lo cual es inverosímil. Asimismo, en una de las lanchas de rescate se observa una figura que no corresponde a la de un ser humano. De igual forma, frente a este vehículo acuático se aprecia una luz azul en el agua, pero no constituye el reflejo del foco de esta unidad que presenta el mismo color. Por último, el brazo izquierdo de uno de los socorristas está distorsionado.

En amarillo, las anomalías halladas en la imagen. Foto: captura de X

De acuerdo con un reporte de La República, el avión siniestrado era un Bombardier CRJ700 de grandes dimensiones y conocido en la nación norteamericana por su capacidad y eficacia en vuelos regionales. Entre otros detalles, cuenta con motores distintivos montados cerca de la cola y un morro puntiagudo. Estas características, sumadas al color de la nave (blanco en su forma original), difieren de las que presenta el modelo que sale en la imagen viral.

Ejemplar del Bombardier CRJ700. Foto: captura de Google

El medio internacional Reuters publicó una fotogalería con postales que grafican la magnitud de la tragedia, así como la labor del personal de rescate por encontrar sobrevivientes, algo que finalmente no ocurrió. En total, se muestran 16 imágenes tomadas en diferentes momentos del día, cada una con una leyenda respectiva. Por otro lado, según un informe de AP, solo se utilizaron botes para recuperar las partes desintegradas del avión y no camionetas como las que se aprecian en la fotografía viral.

Algunas de las escenas divulgadas por Reuters acerca del incidente. Foto: captura de Google

Conclusión

La imagen difundida y vinculada supuestamente con el reciente accidente aéreo en Washington no es verdadera. A través de una evaluación en un programa detector de deepfakes, se constató que constituye un material elaborado con Inteligencia Artificial (IA). Además, el avión que se muestra en dicha gráfica no coincide con el modelo real de la nave estrellada. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

