Video en que Donald Trump realiza una crítica contra Gustavo Petro no es actual

El abanderado republicano Donald Trump tomará posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos el 20 de enero en Washington D.C., en una ceremonia que se llevará a cabo en las instalaciones del Capitolio, sede del Poder Legislativo. Su investidura contará con la asistencia de varios jefes de Estado, personajes políticos, multimillonarios y deportistas, aunque no estarán presentes otros representantes gubernamentales como el mandatario colombiano Gustavo Petro. En ese marco, se hizo viral en redes sociales un video que muestra una supuesta negativa de Trump a invitar al líder de la nación sudamericana. Sin embargo, se trata de una información sacada de contexto.

La secuencia en cuestión tiene una duración de 29 segundos. Presenta el logotipo del diario colombiano El Tiempo en la parte superior derecha, además de los subtítulos en español del pronunciamiento en la zona inferior. Durante el fragmento, el magnate estadounidense, vestido formalmente y con un documento de apoyo, afirma: "¿Alguien de Colombia? Ustedes saben qué está pasando allá, ¿cierto? Joe Biden recibió el apoyo del socialista colombiano Gustavo Petro. No es bueno, ¿cierto? No es un buen apoyo. Un exmiembro de la organización guerrillera del M-19. No es un buen apoyo. Bajo mi administración, hemos trabajado con nuestros socios en Colombia para estabilizar la región, algo que hemos hecho en gran medida, además del lanzamiento de una nueva e histórica operación contra los narcotraficantes". Por algunos segundos, el público emite rechiflas cuando es mencionado el nombre del político colombiano.

"Donald Trump fue contundente al referirse a Gustavo Petro: 'No es un buen tipo, además de un guerrillero del M19. Ha quitado la luz a muchas vidas'. En línea con estas declaraciones, decidió no invitarlo a su ceremonia de posesión", reproduce un mensaje viral en Facebook, que también aparece de forma similar en X. Ambos contenidos fueron publicados el 14 de enero y, hasta este momento, acumulan más de 23.600 reacciones, así como 358 comentarios y alrededor de 860.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: captura de Facebook / X

Video fue grabado en septiembre de 2020, cuando Donald Trump buscaba la reelección y Gustavo Petro era senador

Tras analizar un fotograma clave del clip, ubicamos su primer registro con el sello de El Tiempo en una publicación efectuada en YouTube el 25 de septiembre de 2020, en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese año. Trump, entonces mandatario en funciones, aspiraba a ser reelecto, mientras que Petro fungía como líder de la oposición colombiana, luego de su derrota ante Iván Duque en los comicios presidenciales de 2018, y simultáneamente ocupaba, según una disposición legislativa de 2015, un escaño en la Cámara de Senadores.

Contexto real del video viral. Foto: captura de YouTube

En este clip, el medio colombiano dio a conocer que el suceso se produjo durante un mitin comandado por el líder republicano en la ciudad de Doral, ubicada al sur del estado de Florida. Ante una gran concurrencia de ciudadanos de origen latino (en especial, colombianos y venezolanos), Trump arremetió contra su rival de campaña, Joe Biden, al señalar que este recibió semanas antes un mensaje de respaldo del exalcalde de Bogotá (2012-2014). En el acto, el político conservador cuestionó la ideología socialista de Petro y mencionó su pasado en la guerrilla del M-19. El reporte de El Tiempo incluye, asimismo, la respuesta del actual presidente colombiano, quien acusó a Trump de "aceptar los consejos de políticos ligados al narcotráfico y el genocidio en Colombia".

Asimismo, la fuente original del fragmento se encuentra en un video publicado horas antes por el mandatario electo de la nación norteamericana en su cuenta de YouTube. El evento político tuvo una duración total de una hora y el extracto que figura en las recientes publicaciones virales oscila entre los minutos 21:43 y 22:12.

Material completo del acto proselitista liderado por Donald Trump. Foto: captura de YouTube

Otros medios colombianos como el periódico El Colombiano, la revista Semana y el blog Digitalizados hicieron en esa oportunidad eco de la noticia y analizaron cuán efectiva podría ser para Trump la mención a Gustavo Petro y su eventual asociación con Biden. De igual manera, indicaron que era la primera vez en la recta final de la campaña que el líder republicano se refería a Colombia, como parte de su agenda en política internacional que incluía ataques a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Finalmente, al escribir en el buscador de Google las palabras clave "Donald Trump", "discurso", "Gustavo Petro", "toma de posesión" y "2025", no encontramos ningún resultado específico. No obstante, El Tiempo divulgó unas declaraciones del mandatario colombiano al respecto, en las que critica que a su toma de mando "vaya solo la extrema derecha invitada por él (Trump)". En ese sentido, de acuerdo con la nota, su nombre no aparecía en la lista de invitados, divulgada vía escrita y no mediante un pronunciamiento público.

Conclusión

El video viral no muestra una reciente crítica de Donald Trump a Gustavo Petro ni que esta culminara en la exclusión del presidente colombiano para presenciar la investidura del líder estadounidense. Circula en la web desde septiembre de 2020 y su contexto está enfocado en la campaña presidencial de las elecciones de ese año en la nación norteamericana. En ese entonces, Petro ejercía como senador y era, además, el líder de la oposición en Colombia. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.