Primer ministro de Groenlandia no afirmó que sujetará a referéndum unirse o no a EE. UU. El líder de la isla ártica hizo alusión a un futuro plebiscito sobre independizarse de Dinamarca, no de una posible anexión a la nación norteamericana.

El 23 de diciembre de 2024, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, reiteró públicamente su interés en comprar Groenlandia, una propuesta que ya había expresado en agosto de 2019. En respuesta, el primer ministro del territorio ártico, Múte Egede, declaró que este "no está a la venta" y reafirmó, en una posterior conferencia de prensa, las aspiraciones de la isla en torno a lograr la independencia de Dinamarca, aunque se mostró dispuesto a entablar una reunión con el líder del país norteamericano. En ese marco, es viral en las redes sociales unas publicaciones que afirman una supuesta idea del político nórdico referida a la convocatoria de una consulta popular para discutir la anexión de Groenlandia a Estados Unidos, una vez concretada su separación de la nación europea. Sin embargo, se trata de una información errónea.

Los posteos incluyen un video de 50 segundos que muestra al premier groenlandés junto con Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, en medio de una alocución fragmentada en tres partes distintas. En la primera, Egede presenta su planteamiento independentista. "No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses; por supuesto, queremos ser groenlandeses", enfatizó. Luego, en la segunda, traza una relación entre su iniciativa y la dinámica volátil del mundo. "Hace 3 o 4 años probablemente no hubiéramos creído que estábamos aquí. Los problemas que tenemos hoy no eran tan escalofriantes", resaltó. Por último, responde a una consulta periodística que aún no entró en contacto con Trump. "Pero estamos listos para hablar juntos, incrementar el diálogo y tender la mano", agregó.

"Urgente: Donald Trump vuelve a ganar. El primer ministro de Groenlandia, junto a la primera ministra de Dinamarca, dieron una conferencia de prensa donde confirmaron que Groenlandia buscará su independencia y luego, sujetará a referéndum, unirse o no a los Estados Unidos de América", se lee en el epígrafe de las publicaciones virales que circulan en Facebook y X desde el 11 de enero. Hasta la fecha, acumulan en conjunto más de 8.300 reacciones, 300 comentarios y cerca de 840.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Groenlandia. Foto: captura de X / Facebook

El anuncio del primer ministro de Groenlandia fue tergiversado

Realizamos diferentes búsquedas acerca de la presunta declaración del líder nórdico propalada en las redes. Al respecto, en la lista de resultados, hallamos una publicación hecha el 10 de enero por el medio estadounidense Palm Beach Post en la plataforma de YouTube. Su duración es de 2 minutos con 16 segundos, dentro de la cual figura el lapso del video viral, comprendido entre los minutos 0:39 y 1:26. "El primer ministro de Groenlandia dice que está listo para hablar con Trump y enfatiza su deseo de independencia", reza el titular.

Extracto del discurso divulgado por Palm Beach Post. Foto: captura de YouTube

Otro posteo referente a la conferencia fue difundido el mismo día por el canal Reuters y expone su versión completa, que supera los 30 minutos de duración. El evento se llevó a cabo en Copenhague (capital de Dinamarca) y giró en torno, principalmente, a la ya conocida propuesta groenlandesa de obtener la independencia de la nación del norte de Europa, de quien forma parte desde hace 6 siglos. Los fragmentos que coinciden con el clip viral se encuentran en los intervalos 4:56-5:04, 5:48-6:12 y 9:30-9:48.

Clip de la rueda de prensa difundida por Reuters. Foto: captura de YouTube

La postura que expresa el líder del territorio ártico durante los 50 segundos del registro fílmico viral señala lo siguiente: "No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses; por supuesto, queremos ser groenlandeses. Y, por supuesto, son los groenlandeses los que deciden su futuro. (...) Creo que hay un entendimiento común al respecto y llegar a ese punto es también algo que todos deberían respetar. Por supuesto, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Es un mundo cambiante. Hace 3 o 4 años probablemente no hubiéramos creído que estábamos aquí. Los problemas que tenemos hoy no eran tan escalofriantes. (...) No (he estado en contacto con Donald Trump). Pero estamos listos para hablar juntos. Creo que estamos listos para incrementar el diálogo, tender la mano y así también hablar de las cosas que nos unen en el mundo". En ningún momento hace referencia a que impulsará un plebiscito de anexión con Estados Unidos.

Medios internacionales como Voz de América, AP y The Washington Post hicieron eco de la noticia y remarcaron el deseo independentista de Groenlandia manifestado por Egede. Asimismo, señalaron que dicha perspectiva no implica, según el jefe de Gobierno, la ruptura de relaciones ni de cooperación con Dinamarca.

En Groenlandia, la isla de mayor extensión en el mundo, viven alrededor de 57.000 personas y es, desde el 21 de junio de 2009, un territorio con gobierno propio, hecho que fue posible gracias a un referéndum satisfactorio desarrollado 7 meses antes. Previamente, el 1 de mayo de 1979, había alcanzado un estatus autónomo. En los últimos años, ha ganado fuerza un movimiento independentista, del cual hizo mención el premier durante su discurso del Año Nuevo 2025.

Conclusión

Las publicaciones virales exponen una interpretación sesgada del comunicado efectuado por el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, cuya posición aboga por lograr la independencia de Dinamarca. Aunque indicó que está disponible a una reunión con Donald Trump, confirmó que sus ciudadanos no aspiran a ser estadounidenses, sino tener una nacionalidad propia. Por lo tanto, calificamos estos contenidos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.