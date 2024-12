The Economist no publicó esta portada con los rostros de Donald Trump y Vladimir Putin La supuesta tapa, que lleva como titular la frase "Apocalipsis", fue asociada a una edición del medio inglés para anunciar una guerra mundial a gran escala.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania fueron los sucesos que marcaron la pauta a nivel internacional en noviembre de 2024. En ese contexto, usuarios divulgaron en redes sociales una presunta portada de la revista The Economist sobre la posibilidad del estallido de la Tercera Guerra Mundial, protagonizada desde posiciones de poder por el líder republicano y Vladimir Putin. Sin embargo, es un contenido apócrifo.

La supuesta edición fue ilustrada bajo un fondo rojizo. Muestra el logo del medio en la zona superior izquierda, mientras que a la derecha de ese mismo sector se observan los titulares de otros artículos coyunturales, los cuales son: "Economía estadounidense al alza", "Se acabó el tiempo para TikTok", "Indios ricos locos", "Un informe especial sobre la industria petrolera" y "Biden salió de la Casa Blanca". No obstante, el titular principal aparece en la parte inferior y señala la palabra "Apocalipsis". Estos elementos textuales son acompañados de los rostros de ambos políticos, quienes son retratados frente a frente. En medio de ellos, se aprecia unos cohetes para graficar el contexto bélico.

“'El permiso para lanzar ataques con misiles profundamente en Rusia es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial', advierte la revista de culto profético The Economist. Los expertos sospechan desde hace mucho tiempo que detrás de los autores está la élite mundial", narra una publicación viral en X. "(Los expertos) Han predicho con una precisión aterradora todos los acontecimientos de época desde 1983. En la advertencia para diciembre-enero: qué medidas radicales tomará Rusia en respuesta, qué países intervendrán en el conflicto y quiénes serán los primeros en usar armas nucleares", agrega un posteo en Facebook. Ambos contenidos circulan desde el 18 de noviembre y acumulan, en conjunto, 343 reacciones y más de 16.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: captura de X / Facebook

La supuesta portada no figura en el expediente de ediciones de The Economist

Ingresamos al repositorio de tapas de la revista inglesa para verificar si se encuentra la versión viral atribuida a su autoría. Sin embargo, no hallamos ninguna referencia al respecto en dicho sitio web.

Portadas difundidas por The Economist. Foto: captura de Google

Luego de realizar una búsqueda inversa de la imagen en Google, encontramos un artículo publicado el 22 de noviembre por el medio digital NewsGuard. Con el titular "Rusia utiliza una falsa tapadera de The Economist para crear temores de una Tercera Guerra Mundial", la primera parte de la nota aborda la difusión de la portada en cuestión y desbarata su autenticidad. Como idea principal, señala la verdadera autoría del material a medios ligadas al Kremlin; en especial, al canal de Telegram Golos Mordora y la red Pravda.

De vuelta al almacén de portadas de The Economist, investigamos si alguna de estas contenían los titulares de los artículos que aparecen en la parte superior derecha de la versión viral. El resultado mostró una publicación titulada "La dinámica economía de Estados Unidos", con fecha del 16 al 22 de marzo, en la cual se muestran solo 3 de los 5 totales. En esa misma línea, no hallamos ninguna que haga alusión a "Biden salió de la Casa Blanca". Por otra parte, al efectuar un ejercicio comparativo, detectamos algunos errores en el modelo difundido. Por ejemplo, no figura la comilla de posesión en "América" ni "Time" y los términos "pumped" e "industry" están mal escritos. Además, no presenta la fecha de publicación.

En verde, los errores en la versión viral, además de la ausencia de la fecha de publicación. Foto: captura de Google

No es la primera vez que desmentimos una portada ficticia vinculada a la revista inglesa. En una verificación anterior, cibernautas divulgaron una tapa que advertía sobre la presunta mortalidad de la vacuna contra el covid-19. No obstante, al igual que en el presente caso, no se encontró ningún resultado que evidencie dicho contenido.

Conclusión

Se trata de un material apócrifo. No aparece en la lista de portadas difundidas por dicho medio en su página web. Además, la gráfica presenta yerros ortográficos y extrajo 3 notas de una publicación hecha en marzo del presente año. Por ende, calificamos los posteos como falsos.

