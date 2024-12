Imagen de estatua de Lionel Messi no es real: fue generada con IA La gráfica fue ampliamente difundida en los últimos días, pero constituye un material elaborado digitalmente.

En redes sociales se ha hecho viral una fotografía que presenta un supuesto monumento del reconocido futbolista argentino Lionel Messi en una ciudad no especificada. Sin embargo, representa un elemento ficticio.

De acuerdo con la escena, la escultura fue construida en un punto cercano a la orilla del mar y muestra al exjugador del Barcelona de espaldas con la camiseta 10. Por otro lado, en la columna que encumbra la figura de Messi se aprecia unas inscripciones que no transmiten un significado claro: un rótulo circular incompleto y la doble repetición del apellido del jugador con una palabra ininteligible. A pesar de ello, varias personas se reunieron alrededor de la estatua para contemplarla.

PUEDES VER: Foto no muestra a Lionel Messi firmando autógrafo para el presidente de la Conmebol en la final de la Copa América

"Increíble estatua de Lionel Messi", señalan los posteos virales en Facebook y X, que circulan desde el 25 de noviembre. Hasta la fecha, acumulan más de 21.000 reacciones, 460 comentarios y cerca de 1.000.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Lionel Messi. Foto: captura de Facebook / X

Imagen de estatua de Lionel Messi fue hecha a través de Inteligencia Artificial y posee varias inconsistencias

En primer lugar, ejecutamos una búsqueda inversa en Google y encontramos un registro anterior de la escena en una publicación efectuada el 22 de noviembre por la cuenta Lionel Messi the Goat, una página de aficionados del actual jugador del Inter Miami. No obstante, no agrega detalles nuevos sobre el origen de la misma.

Posteo anterior que contiene la fotografía viral. Foto: captura de Facebook

En ese sentido, sometimos la imagen a una verificación en el programa Hive Moderation, con el objetivo de comprobar si es verídica o fue creada mediante Inteligencia Artificial (IA). El resultado arrojó una probabilidad del 99,9% de correspondencia con esta última posibilidad.

Resultado de la evaluación. Foto: captura de Google

Para confirmar este hallazgo, recurrimos al programa Sight Engine, que también identifica potenciales elementos generados digitalmente. El resultado fue idéntico, puesto que estableció un índice del 99% de haber sido creada mediante ese procedimiento tecnológico.

Resultado de la evaluación. Foto: captura de Google

Un análisis detallado de la composición de la gráfica evidencia la presencia de varias anomalías. Entre ellas están las que puntualizamos en los párrafos iniciales, que hacen referencia al rótulo circular incompleto y la doble repetición del apellido del jugador con una palabra inentendible (na) en la columna de la estatua. Además, los rostros de las personas no tienen una apariencia concreta, al igual que las manos. Es más, a dos hombres les falta un brazo, mientras que otro posee esta extremidad incompleta. Por último, uno de los presentes guarda una extraña similitud con el delantero argentino y con una talla desproporcionada en comparación con los otros asistentes, si se tiene en cuenta que su estatura real es 1.69 metros.

Inconsistencias detectadas en la gráfica viral. Foto: captura de Google

Por último, realizamos una búsqueda en el servidor de Google con las palabras clave "Lionel Messi", "estatua", "noviembre" y "2024", para averiguar si se inauguró algún busto en honor al capitán de la selección argentina. Al respecto, hallamos una publicación difundida el 26 de noviembre por el periodista deportivo argentino Juan Pablo Varsky, quien compartió un video que muestra una estatua de cera del futbolista, devalada en el museo Madame Tussauds de la ciudad de Orlando (Estado de Florida). Como se observa, la figura y la escenografía es totalmente diferente a la que aparece en la instantánea viral. Dicha noticia fue reportada por medios como Los Ángeles Times, Mundo Deportivo y Marca.

Estatua real de Lionel Messi inaugurada recientemente. Foto: captura de X

Conclusión

Se trata de una composición digital. A la luz de los estudios realizados en programas que detectan imágenes o videos de esa naturaleza, la escena viral presenta un elevado índice de ser un contenido generado con Inteligencia Artificial (IA). A mayor detalle, se encontró diversas inconsistencias que reafirman su carácter irreal. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.