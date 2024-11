Es falso que Elliot Page se haya arrepentido de su cambio de género No existe ninguna evidencia periodística que haya reportado esta declaración del actor trans canadiense.

Circula en redes sociales unas publicaciones que dan cuenta de un supuesto arrepentimiento de Elliot Page, actor trans de nacionalidad canadiense, sobre su cambio de género. Sin embargo, esta información no cuenta con sustento.

Los contenidos presentan una imagen que está dividida en 2 partes. A la izquierda, se observa a Elliot Page, nombre con el cual se le conoció desde su nacimiento el 21 de febrero de 1987 hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando dio a conocer su identidad de género. En tanto, a la derecha, se aprecia una foto reciente de Elliot, luego de hacer pública su decisión.

"Última hora: ¡La actriz Ellen Page se arrepiente de su cambio de género y de hacer la transición. Según fuentes cercanas a la afamada actriz, la joven estaría viviendo una depresión profunda al darse cuenta de que nunca quiso dejar de ser mujer. ¡Duro golpe a los LGTBIQ+!", se lee en las descripciones de las publicaciones que circulan en X y Facebook desde el 26 de noviembre. Hasta la fecha, han obtenido en total 41.200 reacciones y 5.400 comentarios.

Publicaciones que circulan en X y Facebook desde el 26 de noviembre. Foto: captura de X/Facebook

Elliot Page no se arrepintió de su cambio de género: cuenta que difundió el bulo en X se retractó y borró el tuit

A través de una búsqueda inversa con la herramienta InVid, localizamos la primera publicación del presunto anuncio. Se trata de un contenido divulgado el 25 de noviembre por la cuenta Juanito Say en la plataforma de X. La información apócrifa es presentada como un "bombazo" y argumenta que la decisión de Page obedece a una supuesta depresión. No obstante, no incluye ningún enlace o cita que demuestre la veracidad de esta versión.

Tuit eliminado que se recuperó tras ayuda de InVid. Foto: Peluchan.net

Al 29 de noviembre, la publicación no figura más en la web. El usuario en cuestión difundió un nuevo pronunciamiento en el que se retractaba de su contenido inicial.

Cuenta que difundió el bulo en X se retractó y borró el tuit. Foto: captura de X

Al hacer una revisión de las últimas noticias de Elliot Page, encontramos la última entrevista que ofreció hasta la fecha a la revista Time, el 24 de abril del 2024. En ella, el conocido actor manifestó que se siente orgulloso por su cambio de género y brindó detalles de cómo cambió su vida desde que se declaró transgénero en una publicación de Instagram hace casi cuatro años.

"Me sentí completamente agradecido de estar finalmente en un lugar donde podía aceptarme y amarme a mí mismo y hacer lo que necesitaba y quería", dijo el actor, director y activista LGBTQ+ de 37 años. Otra publicación reciente es del 4 de noviembre del 2024, en la cual el medio The Globe and Mail expone la postura de Elliot Page frente a los movimientos anti-trans en América del Norte en un homenaje a los Premios PTP Pink para líderes y organizaciones de la comunidad LGBTQ+.

El 16 de mayo de 2023, un artículo del portal Her Story reveló que el famoso artista decidió contar su vida en un libro de nombre "Pageboy" y que "resaltará su viaje como transgénero en este mundo duro e implacable en el que vivimos".

"En estas memorias, la idea es compartir con el lector 'la relación de Page con su cuerpo, sus experiencias como una de las personas trans más famosas del mundo, abarcando la salud mental, las agresiones, el amor, las relaciones, el sexo y el ambiente despiadado que vive Hollywood', revela la editorial Flatiron Books", se lee en el texto.

Conclusión

Las publicaciones sobre el arrepentimiento de Elliot Page sobre su identidad de género no son reales. La cuenta de X que difundió el bulo eliminó posteriormente la publicación falsa tras reconocer que la información era falsa. Las recientes declaraciones del actor Elliot Page a la prensa revelan que se siente orgulloso de ser transgénero, por lo que calificamos estas publicaciones como falsas.

