Daniel Noboa no dijo que se "pegaría un tiro" si Ecuador sufre apagones en diciembre de 2024 Un fragmento de la secuencia fue manipulado digitalmente para atribuir esta supuesta declaración del actual mandatario ecuatoriano.

Desde septiembre de 2024, Ecuador sufre una grave crisis energética que se ha traducido en frecuentes apagones de hasta 14 horas diarias en varias provincias del país, a causa de la peor sequía en 60 años. Para enfrentar esta situación de emergencia, el presidente de la nación norteña, Daniel Noboa, gestionó en octubre la compra de electricidad a Colombia, medida que ha permitido una ligera reducción de los cortes de luz, al tiempo que impulsó la incorporación de la inversión privada en el área eléctrica, mediante la aprobación de una ley. En ese escenario, circula en redes sociales un video que muestra una presunta declaración suicida del mandatario si no lograba terminar con esta problemática en diciembre. Sin embargo, constituye un material adulterado.

El video tiene una duración de 21 segundos. En medio de un evento político, se aprecia como protagonista principal a Noboa, vestido con un terno gris y lentes oscuros. A su alrededor, lo acompaña un grupo de funcionarios del gobierno, así como miembros del ejército. Durante su alocución, el también líder del partido Acción Democrática Nacional (ADN) afirma inicialmente: "Como ya lo prometí, nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal". Mientras recibe aplausos de los asistentes al acto, el presidente retoma la conducción y asegura: "Y, si no es así, me pego un tiro como diría cierto personaje en Bélgica. Repito, no habrá más apagones". Esta última declaración expone una crítica tácita contra el expresidente Rafael Correa, exiliado en ese país europeo tras dejar la presidencia en 2017.

PUEDES VER: Medio ecuatoriano La Hora no reportó insulto de Daniel Noboa a Rafael Correa

"Ecuador podría quedarse sin presidente. Noboa prometió que en diciembre se terminan los apagones. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, prometió que en diciembre de 2024 se terminarán los apagones y los ecuatorianos volverán a tener una vida normal. "Si no es así, me pego un tiro..." dijo el Ejecutivo, por lo que muchas analistas creen que si en esta oportunidad Noboa cumple su palabra, Ecuador podría quedarse sin presidente en diciembre de este año", narra una publicación en Facebook. "Ecuador. El presidente Daniel Noboa promete pegarse un tiro si en diciembre no se acaban los apagones. Lo afirmó hoy en un evento en la provincia de Chimborazo", menciona un posteo en X. Ambos contenidos, difundidos a partir del 27 de noviembre, registran en total 1.015 reacciones, 130 comentarios y más de 26.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Daniel Noboa. Foto: captura de Facebook / X

En la versión original del fragmento, Daniel Noboa se refirió solamente a combatir los apagones que sufre Ecuador

Seleccionamos un fotograma específico del video y, a través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, encontramos su primer registro en una publicación hecha el 20 de noviembre por la Presidencia del Ecuador en la plataforma de YouTube. El material fílmico dura aproximadamente 10 minutos y expone la participación de Noboa en una sesión solemne por el aniversario número 177 de la provincia de Esmeraldas, ubicada al norte del país. No ocurrió el 27 de noviembre ni en Chimborazo como afirma uno de los posteos virales.

Evidencia original del video viral. Foto: captura de YouTube

El fragmento que coincide con la pieza viral fluctúa entre los minutos 6:12 y 6:24, mientras que en los restantes 9 segundos de este último se evidencia una escenografía que en el video real no figura. Durante ese lapso, Noboa dice: "Como ya lo prometí, nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal". Segundos después, luego de los aplausos del público, asevera en la versión verdadera: "Se ha invertido más de 700 millones de dólares en reactivar el parque termoeléctrico y en dar reparación a todo lo que desde el año 2020 no repararon". En síntesis, el mandatario no mencionó ninguna referencia a quitarse la vida.

Comparación entre el segundo 13 de ambos contenidos, considerando que el video real coincide con el viral desde el minuto 6:12. Foto: captura de YouTube

Al analizar la declaración atribuida al presidente ecuatoriano "Y, si no es así, me pego un tiro como diría cierto personaje en Bélgica", detectamos 2 inconsistencias. La primera es que el movimiento de los labios no van acorde a la pronunciación de las palabras. En tanto, la segunda está relacionada con el descenso inusual del timbre de voz en la parte que señala "como diría cierto personaje en Bélgica". Estas características están asociadas con un material elaborado con Inteligencia Artificial, según el análisis de una nota anterior.

Medios ecuatorianos desmintieron la autenticidad de dicho contenido. Por ejemplo, Ecuavisa señaló que el video fue editado para superponer la frase suicida que Noboa no emitió en ningún momento. En ese sentido, adjuntó la declaración real que se escucha en el material difundido por la cuenta del gobierno.

Por su parte, Radio Centro sostuvo que se trata de un contenido creado con IA. Al respecto, citó la versión brindada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM), quien calificó el video difundido como "falso" y ratificó el carácter digital del mismo.

En esa misma línea, La República incorporó un extracto del video original desde otro ángulo. Sobre este material, precisó que le fue enviado por el organismo estatal mencionado en el párrafo anterior. Por último, aseguró que el clip comenzó a circular "desde cuentas correístas"; es decir, por partidarios de Rafael Correa, de quien Noboa es uno de sus adversarios en la arena política ecuatoriana.

Publicación del medio ecuatoriano La República al respecto. Foto: captura de X

Conclusión

Se trata de una secuencia alterada. En el archivo original, Daniel Noboa no hizo ninguna declaración de tinte suicida y se enfocó solamente en su propuesta para combatir los apagones que se producen en su país desde septiembre. Las inconsistencias halladas en el análisis evidencian que constituye un contenido generado con inteligencia artificial, posición que fue reportada por medios de esta nación sudamericana. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.