Dirigente político venezolano no pidió anular la elección presidencial de Estados Unidos No existen reportes periodísticos que hayan abordado esa supuesta solicitud planteada por Luis Ratti, excandidato presidencial venezolano.

En el marco de la reciente reelección (discontinua) de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, circulan en redes sociales varias publicaciones que dan cuenta de una presunta demanda formulada por un político de Venezuela con el fin de desconocer los resultados del proceso electoral realizado en la nación norteamericana. Sin embargo, se trata de un bulo.

Los posteos figuran en las redes sociales Facebook y X desde el 6 de noviembre. "Última hora: Luis Ratti acude al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) a pedir la nulidad de la elección presidencial en Estados Unidos. “No ganarás nunca, Donald Trump”, afirmó", se lee en la descripción. Por otra parte, incluye una imagen en plano medio del dirigente en cuestión, quien sostiene con ambas manos un documento en los exteriores de un predio.

No obstante, ambos contenidos carecen de algún enlace noticioso que desarrolle los detalles de la supuesta noticia. Hasta la fecha, registran en conjunto más de 4.700 reacciones, 925 comentarios y 220.000 visualizaciones.

Desinformación sobre las recientes elecciones en Estados Unidos. Foto: captura de X / Facebook

No hubo ningún pedido de anulación del proceso electoral de Estados Unidos y la foto del político circula desde 2023

Realizamos una búsqueda en Google con las palabras clave "Luis Ratti", "solicitud", "anular", "elecciones" y "Estados Unidos". Sin embargo, el resultado no mostró ninguna nota, enlace o reporte periodístico referente a la información difundida. De igual forma, ejecutamos el mismo procedimiento en el buscador de X, pero tampoco hallamos evidencias al respecto.

Al revisar la actividad de Ratti en esta última plataforma, encontramos tres publicaciones específicas en las que menciona a Donald Trump, considerando el 5 de noviembre como fecha de inicio de búsqueda. En una de estas exige el levantamiento de las sanciones contra Venezuela, mientras que en las otras solicita al reelecto presidente una investigación contra 4 dirigentes opositores, entre los que se encuentra el exmandatario interino Juan Guaidó, a quien además pide su deportación de suelo estadounidense. Ninguna hace referencia a un supuesto desconocimiento del triunfo del líder republicano ni a un presunto recurso de nulidad de los resultados electorales.

Posteos recientes de Luis Ratti sobre Donald Trump. Foto: captura de X

Por otro lado, con relación a la imagen del dirigente político en las publicaciones virales, localizamos su registro más antiguo en 3 notas publicadas el 7 de junio de 2023 por los medios venezolanos Tal Cual, Efecto Cocuyo y Al Navío. El contexto de los reportes abarca la demanda emprendida por Ratti en la Contraloría General de la República para exigir a la institución un pronunciamiento sobre la participación de dos candidatos inhabilitados (Henrique Capriles y Freddy Superlano) en las elecciones primarias de la oposición, que iban a llevarse a cabo el 22 de octubre de ese año. En esa misma línea, las notas resaltan, además, las críticas realizadas por el dirigente político hacia este proceso electoral, al que asoció con un "sector de la oposición que está desgastado y vinculado a la corrupción".

Captura de los reportes de los medios Tal Cual (izquierda) y Al Navío (derecha) que muestran el verdadero contexto de la escena que expone a Luis Ratti. Foto: captura de Google

Esta fotografía fue utilizada posteriormente en otros artículos. Por ejemplo, el 18 de agosto de 2023, el medio digital venezolano Curadas reportó un pedido de aprehensión impulsado por Ratti contra María Corina Machado, la principal lideresa de la fuerza opositora unificada en Venezuela, por "dirigir un plan golpista contra la democracia". Meses después, entre el 15 y 19 de marzo de 2024, unos informes divulgados por El Periodiquito y Radio Fe y Alegría de Venezuela, así como el canal colombiano NTN24, revelaron una nueva solicitud de Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impedir la habilitación de la plataforma unitaria de la oposición en la boleta de las elecciones presidenciales del último 28 de julio.

De acuerdo con una nota de La República, Ratti es un exmilitante chavista que postuló por la vía independiente en las elecciones presidenciales de 2018, aunque pocos días antes de la votación suspendió su campaña y adhirió a la candidatura de Henri Falcón. Asimismo, señala que es dueño de una empresa de papelería ubicada en Maracay (capital del estado Aragua) y profesa la religión evangélica. En 2023, se presentó públicamente como líder del inexistente Partido Acción Nacional y en los últimos comicios presidenciales se inscribió como abanderado del movimiento Derecha Democrática Popular, cuyo secretario general negó su pertenencia a dicho espacio. El diario español El País lo califica como un "supuesto antichavista", en tanto que el medio venezolano La Patilla lo tacha de "alacrán", término que describe a los miembros de la oposición acusados de colaborar con el régimen de Nicolás Maduro.

Conclusión

Las publicaciones virales no exponen información verdadera. No hay artículos periodísticos relacionados a un recurso interpuesto por Luis Ratti para anular los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos. Además, el político venezolano no mencionó nada al respecto en su cuenta de X. Por otra parte, la imagen que muestra al excandidato presidencial no es reciente y aparece en varios textos noticiosos desde junio de 2023. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

