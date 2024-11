Video no muestra protesta de "celebridades demócratas" contra el triunfo de Donald Trump

Donald Trump, líder del Partido Republicano, venció a la actual vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales desarrolladas el último 5 de noviembre en Estados Unidos. Diversas personalidades del país norteamericano reaccionaron a favor y en contra del regreso del magnate a la presidencia, tras haberla ejercido anteriormente en el periodo 2017-2021. En ese contexto, usuarios difundieron en redes sociales un clip que expone una presunta manifestación liderada por un grupo de actores contra este resultado electoral. Sin embargo, pertenece a un contexto diferente.

El video de 26 segundos fue grabado durante la noche y se observa, en primer plano, a la actriz Olivia Wilde, junto con el actor Mark Ruffalo y el cineasta Michael Moore, entre otras personas, en medio de una vía pública. Todos gritan consignas como "¡De pie por la justicia!", "¡De pie por América!", "¡Trump no es un presidente legítimo!", "¡Trump no es América!", "¡Amamos América!" y "¡Eso es todo, te amamos!", pronunciadas primero por Wilde y secundadas por el resto.

"Última hora: celebridades demócratas woke protestan abiertamente contra la democracia y la voluntad del pueblo, afirmando falsamente que Trump es un presidente ilegítimo. ¡Cada día saltan con cosas peores esta gente!", afirma un posteo viral en X. "Los actores de Hollywood no comparten tus mismas luchas. No caigas en esta falsa indignación. Les pagan por ser activistas", agrega una publicación en Facebook. Estos contenidos circulan desde el 9 de noviembre y acumulan en total más de 7.700 reacciones y 570.000 visualizaciones.

Desinformación sobre una protesta realizada contra la segunda elección de Donald Trump. Foto: captura de X / Facebook

Video de protesta emprendida por artistas contra Donald Trump no es actual: ocurrió en 2017 y respondió a otra causa

Luego de una búsqueda inversa de imágenes en Google, encontramos una versión antigua del material audiovisual en un posteo efectuado el 16 de agosto de 2023 en la red social X. Al respecto, el autor escribió: "Hace 6 años, Olivia Wilde salió a protestar frente a la Torre Trump". Este edificio es la residencia privada del político conservador y se encuentra en el centro de Manhattan, uno de los distritos de la ciudad de Nueva York.

Registro antiguo del video. Foto: captura de X

Varios medios de la nación norteamericana dieron cobertura a dicha manifestación. El blog Mashable, por ejemplo, dio a conocer que el hecho sucedió la noche del 15 de agosto de 2017 en los exteriores de la Torre Trump y tuvo una duración de 15 minutos. En esa línea, señaló que, aparte de Wilde, Moore y Ruffalo, estuvo presente la actriz Zoe Kazan, con quien emitieron cánticos que denunciaron "el fascismo, el nazismo y el racismo" de un mensaje ofrecido horas antes por Donald Trump, tras un ataque automovilístico ejecutado 3 días antes de forma intencional contra una multitud en Charlotteville.

Por su parte, The Washington Post mencionó que la protesta fue llevada a cabo en honor a Heather Heyer, una mujer de 32 años que falleció como consecuencia de la embestida, mientras participaba en un acto junto con otras personas contra la manifestación Unite the Right, asociada a grupos supremacistas blancos. El diario recogió al respecto las declaraciones de Trump, quien afirmó que "ambos lados" fueron responsables de la violencia mortal que dejó también 35 heridos. "No Trump, no KKK (Ku Klux Klan), no Estados Unidos fascista", gritó Moore, de acuerdo con la versión citada por el medio.

En tanto, el portal web de cine IndieWire resaltó en su titular una de las frases pronunciadas por Wilde y compañía: "¡No es un presidente legítimo!". Asimismo, reveló que Moore invitó a la manifestación a las 200 personas que previamente acudieron a presenciar su obra The Terms of my Surrender. El medio agregó que Trump se encontraba en el edificio homónimo durante el desarrollo de la protesta, pero no precisó si salió en algún momento a escuchar o reaccionar al reclamo de los asistentes. Por otro lado, a través de X, publicó el enlace de su nota y una captura de la secuencia, en la cual se aprecia los rostros de Wilde y Ruffalo.

Publicación de IndieWire al respecto. Foto: captura de X

Conclusión

No se trata de un video reciente. Según los registros hallados, la protesta ocurrió en agosto de 2017 en las afueras de la Torre Trump, en Nueva York, para reprochar la actitud del líder republicano en torno a un atentado cometido días antes por un militante supremacista blanco en Charlottesville, que provocó un saldo de una persona fallecida y 35 heridos. Por lo tanto, calificamos los posteos como engañosos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.