Video no muestra a Anthony Fauci admitiendo “ahora” que vacunas contra COVID-19 causan “miocardiopatía dilatada”

En agosto de 2022, Anthony Fauci anunció su retiro como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), así como jefe del Laboratorio de Inmunología y principal asesor médico del aún presidente Joe Biden de Estados Unidos para finales de diciembre de ese año, según recogieron varios medios como CNN. En estos días, usuarios comparten un video en el que, supuestamente, el profesional de salud acepta “ahora” que las vacunas contra la COVID-19 generan “miocardiopatía dilatada”, en particular en hombres jóvenes. Sin embargo, la información es engañosa.



En la secuencia de 22 segundos y plano medio corto, se observa al experto declarando en inglés en una entrevista con ABC News. "Se espera que la FDA apruebe pronto un nuevo refuerzo", se lee en el cintillo traducido al español. Viste un traje oscuro, una camisa blanca y una corbata cuadriculada. El fondo tiene un color azul con algunas letras en inglés. “Ahora Fauci admite que las vacunas contra la COVID-19 causan miocardiopatía dilatada, en particular en hombres jóvenes. ¡Debería ser procesado por mentirle al público!”, dice la publicación del 7 de noviembre de 2024 sobre el contenido, que supera las 100.000 reproducciones y 5.000 ‘me gusta’. En los comentarios, se visualizan muchos insultos contra el inmunólogo estadounidense.

Desinformación. Foto: captura en X.





El video data de 2023 y Anthony Fauci no menciona la "miocardiopatía dilatada" ni hace referencia a todas las vacunas

En principio, según una traducción de Pinpoint, en el metraje el profesional de la salud dice: “De nuevo, tenemos experiencia con este tipo de vacuna (nuevas vacunas de refuerzo) en miles de millones de personas. Es una vacuna segura. Por supuesto, con la vacuna de ARNm hay un riesgo muy, muy, muy bajo de contraer miocarditis, especialmente en hombres jóvenes, pero si se analiza el riesgo de miocarditis por la propia COVID-19, es mayor que el riesgo de la vacuna”. En otras palabras, el médico menciona la "miocarditis" en lugar de la "miocardiopatía dilatada".

Según un artículo publicado en 2003 por Oxford Academic, la primera es un trastorno inflamatorio, mientras que la segunda es, en la mayoría de los casos, idiopática (enfermedad de origen desconocido). Aunque no son idénticas, tienen una estrecha relación. Además, otro informe publicado en 2022 en PubMed sugirió que la miocardiopatía (no específicamente la dilatada) podría ser una posible complicación rara de las vacunas de ARNm, pero no hemos encontrado más datos al respecto.

Por otro lado, mediante una búsqueda de imágenes en Google, detectamos que esta escena corresponde una entrevista al exasesor estadounidense en ABC News, publicada el 10 de septiembre de 2023 en el canal de YouTube del medio. Es decir, no es una declaración reciente ni de este año. En su titular se lee: “Estudios recientes sobre la eficacia de las mascarillas pueden ser ‘muy engañosos’, según Anthony Fauci”. El extracto sacado de contexto inicia desde el minuto 4:04 del encuentro periodístico que dura 6 minutos con 30 segundos. El también especialista en reumatología conversó con el conductor de televisión Jonathan Karlen en calidad de profesor de Universidad de Georgetown y no como director del NIAID.

Entrevista original a Anthony Fauci. Foto: captura en YouTube / ABC News.





Al principio de la conversación se trató sobre el uso de las mascarillas, el supuesto repunte de casos de hospitalizaciones por COVID-19 y las nuevas dosis de las vacunas de refuerzo. Debido a este último tema, el periodista le solicitó su opinión sobre las personas con alto riesgo frente al coronavirus y preguntó quiénes deberían recibir esta inmunización.

Anthony Fauci respondió: “Mi opinión personal es que creo que, sin duda, son los vulnerables, los ancianos y aquellos con enfermedades subyacentes, pero creo que deberíamos darle la opción a las personas que no están en los grupos de alto riesgo de tener la vacuna disponible para ellos porque, (inicia la parte descontextualizada) de nuevo, tenemos experiencia con este tipo de vacuna (nuevas vacunas de refuerzo) en miles de millones de personas. Es una vacuna segura. Por supuesto, con la vacuna de ARNm hay un riesgo muy, muy, muy bajo de contraer miocarditis, especialmente en hombres jóvenes, pero si se analiza el riesgo de miocarditis por la propia COVID-19, es mayor que el riesgo de la vacuna. Desde mi punto de vista personal, sí, diría que está disponible para todos, pero sin duda se recomienda para las personas de alto riesgo”.



Seguidamente, conversaron sobre temáticas asociadas a las mascarillas, como por ejemplo, un supuesto estudio que sugirió que las mascarillas no fueron efectivas para controlar la pandemia y la posibilidad de nuevas recomendaciones acerca del uso de estas. En resumen, el experto en materia de salud no menciona la palabra "miocardiopatía dilatada" en la entrevista.

Por otro lado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) archivaron información actualizada hasta el 27 de septiembre de 2022, en la que se señala que la miocarditis ya era considerada un efecto raro tras la aplicación de las vacunas de tipo ARNm de Pfizer-BioNTech o Moderna.

En la actualidad, según el sitio de los CDC, actualizado hasta el 30 de octubre de 2024, la miocarditis es un efecto poco frecuente “después” de algunas vacunas contra la COVID-19. Esta condición se documentó “con mayor frecuencia en varones adolescentes y adultos jóvenes dentro de los 7 días posteriores a la segunda dosis” de la inyección de la plataforma ARNm.

Conclusión

Video no expone a Anthony Fauci admitiendo “ahora” que vacunas contra COVID-19 causan “miocardiopatía dilatada”. Es un extracto real de una entrevista de 2023. Durante en encuentro, el médico no pronuncia “miocardiopatía dilatada” sino "miocarditis". Dijo que con las vacunas del tipo ARNm, no todas, hay un riesgo muy bajo de contraer esta condición en cierta población en particular. Por ello, calificamos la publicación como engañosa.

