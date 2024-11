Esta imagen por el Día de Muertos de 2024 en Janitzio, México, no es real: fue creada con IA Usuarios difundieron en redes una escena alusiva a esta fecha festiva en el país azteca. No obstante, representa un material fabricado digitalmente.

El Día de Muertos es una celebración tradicional que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre en México, cuyo calendario dedica la primera fecha a los niños y la segunda a los adultos. Anualmente, muchas familias colocan ofrendas que incluyen diferentes elementos recordatorios a sus difuntos, pero también realizan decoraciones y adornos en las tumbas. En ese contexto, es viral en redes sociales una presunta foto de este evento festivo en Janitzio, una isla situada en el lago Pátzcuaro, al norte del estado de Michoacán. Sin embargo, se trata de un bulo.

En la imagen se aprecia un grupo de canoas que rodean una especie de panteón ubicado en el interior del lago. Estas pequeñas embarcaciones aparecen ornamentadas con numerosas velas que iluminan el ambiente nocturno. Por su parte, el altar contiene algunas representaciones gráficas relacionadas con las culturas prehispánicas que habitaron el actual territorio mexicano, además de cirios.

"Así luce Janitzio a unas horas del tradicional Día de Muertos", se lee en la descripción de una publicación viral en X. "Noche de muertos en Janitzio", indica un posteo en Facebook. Ambos circulan desde el 31 de octubre y, hasta la fecha, acumulan en conjunto más de 18.000 reacciones, así como 352 comentarios y cerca de 400.000 visualizaciones.

Desinformación sobre el Día de Muertos en México. Foto: captura de Facebook / X

Imagen del Día de Muertos en Janitzio no es reciente y presenta un alto índice de IA en su contenido

Realizamos una búsqueda inversa en Google y encontramos la evidencia más antigua de la instantánea en una publicación hecha el 1 de noviembre de 2023 en Instagram por el usuario mexicano Christian López, quien se define como un "creador digital". La gráfica en cuestión es la sexta y última incluida en dicho posteo, que expone sobre una procesión del pueblo purépecha por el Día de Muertos en el estado de Michoacán.

Primer registro de la imagen en la web. Foto: captura de Instagram

Analizamos la imagen viral en el programa Hive AI Detector con el objetivo de determinar su grado de autenticidad. El resultado expuso una probabilidad de 99,5% de haber sido elaborada a través de Inteligencia Artificial (IA).

Resultado de la evaluación. Foto: captura de Google

Del mismo modo, accedimos al programa Is it AI? con el mismo fin. La medición no mostró mayores diferencias con respecto al caso anterior, al registrar un índice de 81% de ser un contenido fabricado digitalmente. Asimismo, reveló que el potencial método empleado para su creación fue la herramienta Midjourney.

Resultado de la evaluación. Foto: captura de Google

La imagen presenta dos inconsistencias fundamentales en su composición. En primer término, se observa que los rostros exhibidos en el panteón aparecen desproporcionados, con los ojos de diferente tamaño y uno de estos a una altura superior al otro, además de la boca deformada. Asimismo, algunas de las canoas evidencian irregularidades al no tener sus dos vértices en sentido puntiagudo como otras. En esa misma línea, uno de esos botes aparece mal apilado en comparación al resto y otro ubicado a la izquierda muestra una protuberancia anormal.

En amarillo, las anomalías halladas en la imagen que desbaratan su autenticidad. Foto: captura de Google

No es la primera vez que esta foto es difundida como un hecho real del Día de Muertos en México. El 2 de noviembre de 2023, una publicación realizada en TikTok (aquí) expuso tal afirmación, aunque con un error en la denominación de Janitzio, que sale consignado como lago y no como isla.

Conclusión

La escena viral no es actual y tampoco constituye un elemento verídico. Según los registros encontrados, fue publicado por primera vez por un creador digital en noviembre de 2023. Luego de evaluarla en dos programas, se confirmó que es un contenido creado mediante Inteligencia Artificial (IA). Por ende, calificamos los posteos como falsos.

