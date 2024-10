Imagen de avión estrellado contra un puente en Estados Unidos no es real Dicha fotografía es asociada con un accidente aéreo ocurrido en 1982 en el oriente del país norteamericano. Sin embargo, representa una ilustración digital del incidente.

Circula en las redes sociales una presunta escena de la colisión de un avión contra un puente situado a la altura del río Potomac, cerca a Washington D.C., capital de Estados Unidos. No obstante, se trata de una réplica ficticia del acontecimiento.

En la imagen se aprecia a la aeronave - de gran tamaño - incrustada en la estructura de la plataforma, al tiempo que se produce un incendio en su ala izquierda. Cerca al siniestro, algunos carros aparecen varados en la carretera, sin posibilidad de desplazarse hacia su destino.

Un posteo viral en X hace pasar la foto como el momento preciso de la tragedia, sin ofrecer más detalles al respecto. Por su parte, una publicación viral en Facebook expone mayor información sobre el incidente: “El 13 de enero de 1982, el Boeing 737, que realizaba el vuelo 90, se estrelló en el Puente de la Calle 14 sobre el río Potomac. Fallecieron 74 personas a bordo y sobrevivieron solo 5 personas”. Ambos contenidos, que recorren las redes desde el 24 de octubre, acumulan más de 122.500 reacciones, 520 comentarios y cerca de 30 millones de visualizaciones.

Desinformación sobre avión estrellado. Foto: captura de X / Facebook

Imagen de avión estrellado circula en la web desde 2009 y fue creada digitalmente por un diseñador canadiense

El registro más antiguo del material que hallamos en la red, gracias a una búsqueda en la plataforma TinEye, data del 28 de octubre de 2009 en el portal Instant Shift. Con el título “Más de 80 manipulaciones fotográficas para despertar tu creatividad”, la instantánea forma parte de una fotogalería que ejemplifica el diseño de contenidos gráficos de diferente índole.

Registro más añejo de la pieza gráfica en la web. Foto: captura de Google

Del mismo modo, en otro resultado de la búsqueda, encontramos la misma imagen en un posteo realizado el 16 de septiembre de 2015 en el blog Bored Panda. Dicha publicación contiene una galería de ilustraciones elaboradas por Steve McGhee, tal como consta en su titular. Este personaje, de acuerdo con el texto adjunto, es un diseñador gráfico canadiense cuya producción gráfica se centra en eventos catastróficos. “Su obra tiene una belleza fascinante, ya que muestra la fragilidad de la existencia humana”, reseña a modo de conclusión.

La autoría de la imagen fue adjudicada a Steve McGhee. Foto: captura de Google

El 15 de diciembre de 2023, la cuenta de diseño artístico Inspiration Grid en Instagram compartió la imagen del avión estrellado y resaltó el trabajo de McGhee. “Mi trabajo refleja un interés personal en cosas sobre las que los seres humanos tienen poco o ningún control. Caminamos por la vida sintiéndonos indestructibles, cuando en realidad somos todo lo contrario. (...) Es una lástima que tengamos que recordarnos que somos humanos de maneras tan terribles”, aseguró el artista digital, en unas declaraciones anteriormente reproducidas por la misma cuenta en su página web.

La imagen fue replicada por una cuenta especializada en artes y diseño digital. Foto: captura de Instagram

Accidente del vuelo 90 en Estados Unidos sí ocurrió, pero solo se difundieron escenas de su rescate

Un artículo publicado el 13 de enero de 2022 por el diario The Washington Post dio cuenta de cómo se produjo este accidente aéreo del Boeing 737 el 13 de enero de 1982. En plena temporada invernal en el hemisferio norte, una tormenta de nieve azotaba la costa este de la nación norteamericana. Bajo esas condiciones, un avión de la línea Air Florida, que debía cubrir la ruta Washington D.C. - Fort Lauderdale, despegó con muchos problemas del entonces Aeropuerto Nacional de Washington (ahora Aeropuerto Nacional Ronald Reagan) y, finalmente, impactó contra el puente de la Calle 14, lo que ocasionó su caída al río Potomac, cuyo caudal estaba cubierto de hielo. Un total de 78 personas murieron (74 pasajeros y 4 transeúntes), mientras que 10 quedaron heridos (entre ellos, los 5 sobrevivientes de la aeronave).

Las imágenes difundidas por este medio estadounidense acerca de este suceso muestran una calidad en blanco y negro, así como determinados momentos del rescate de las personas que pudieron salvar su vida, al igual que los restos del avión estrellado. Desde una perspectiva más minuciosa, se evidencia que el puente de la versión original no tenía torres ni tensores, a diferencia de la escena viral. Además, en la cola del avión se observa la marca “AF” (siglas del Air Florida), algo que no aparece en la gráfica atribuida al accidente. Por otro lado, dada la hostilidad del clima aquel día, el cielo presentaba un tono grisáceo, en comparación con la apariencia despejada en la imagen que no es real.

Algunas de las escenas divulgadas por TWP sobre el rescate del avión siniestrado. Ninguna coincide con la pieza viral. Foto: captura de Google

Conclusión

Se trata de una creación digital y no constituye una postal auténtica del momento de la colisión del avión que cayó al río Potomac de Estados Unidos en 1982. Hallazgos en la web señalaron que circula desde finales de 2009 y fue hecha por un diseñador gráfico de Canadá. Por otro lado, un reporte de The Washington Post dio a conocer algunas escenas del accidente, las cuales son diferentes a la imagen viral. En consecuencia, calificamos los posteos como falsos.

